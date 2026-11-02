أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أعلنت في بيان عن انفجار ناقلتي نفط مخالفتين في المسار غير المسموح به لمضيق هرمز.

وفيما يلي نص هذا البيان:

انفجرت ناقلتا نفط مخالفتان في المسار غير المسموح به لمضيق هرمز بعد اصطدامهما بلغم بحري.

إحدى هاتين الناقلتين كانت من نوع الناقلات العملاقة، وهي تشتعل نارًا بعد انفجار قوي بسبب مرورها من المسار غير المسموح به لمضيق هرمز.

وقد أطفأت هاتان الناقلتان منظوماتهما الملاحية والتعريفية، وكانتا تريدان العبور سرًا من المسار غير المسموح به لمضيق هرمز بدعم جيش أمريكا الإرهابي، فتوقفتا في مكانهما بعد هذا الحادث.

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