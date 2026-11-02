أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن روسيا اليوم بأن بنك غولدمان ساكس توقّع أن يقفز سعر النفط إلى 140 دولارًا للبرميل في العام المقبل في حال استمرار انخفاض إنتاج النفط في منطقة الخليج الفارسي بمقدار 3.5 ملايين برميل يوميًا عن متوسط عام 2025.

وفي وقت ما زالت فيه المخاطر المتعلقة بإمداد النفط في الممرات المائية الدولية تتزايد، رفع هذا البنك توقعه لسعر خام برنت في ديسمبر المقبل من 90 دولارًا إلى 105 دولارات للبرميل. كما رفع توقعه لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 81 دولارًا إلى 94 دولارًا للبرميل.

وتُظهر أحدث الإحصاءات المتعلقة بأسعار مختلف سلال النفط وحاملات الطاقة في السوق العالمية أن خام غرب تكساس الوسيط جرى تداوله بسعر 100.9 دولار بانخفاض 3.26 دولار أي ما يعادل 3.13 في المئة، وتراجع برنت أيضًا بسعر 110.0 دولارات بانخفاض 3.42 دولار أي ما يعادل 3.02 في المئة.

وذلك في وقت سجل فيه نفط موربان بسعر 114.8 دولارًا نموًا بمقدار 2.08 دولار أي ما يعادل 1.85 في المئة، وجرى تداول الغاز الطبيعي بسعر 2.906 دولارات بزيادة 0.008 دولار أي ما يعادل 0.28 في المئة؛ كما جرى تداول البنزين بسعر 3.056 دولارات بانخفاض 0.101 دولار أي ما يعادل 3.20 في المئة، وزيت الوقود أو وقود التدفئة بسعر 4.560 دولارات بانخفاض 0.116 دولار أي ما يعادل 2.48 في المئة، ونفط ميدلاند WTI بسعر 104.8 دولارات بنمو 2.26 دولار أي ما يعادل 2.20 في المئة، وفي هذه الأثناء بقي سلة أوبك بسعر 112.9 دولارًا دون تغيير والسلة النفطية الهندية الخاصة بالأيام الأربعة الماضية بسعر 114.6 دولارًا دون تغيير في السعر.

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