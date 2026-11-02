وأفادت وکالة مهر للأنباء، انها أصدرت السفارة الباكستانية في إيران بياناً فنّدت فيه الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض عمران أحمد صديقي، سفير باكستان في طهران، لاعتداء، مؤكدةً أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة.

ويأتي هذا النفي في أعقاب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر حالة من الفوضى وشجاراً جسدياً بين مجموعة من الأشخاص داخل مبنى غير محدد الهوية. وتزامن ذلك مع مزاعم تشير إلى تعرض السفير الباكستاني لاعتداء خلال فعالية ما، ونقله على إثر ذلك إلى المستشفى.

يُذكر أن صديقي عُيّن سفيراً لباكستان لدى إيران في فبراير من العام الماضي، وكان يشغل سابقاً منصب سفير بلاده لدى بنغلاديش.

وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد نفت، الشهر الماضي، شائعة مماثلة حول تعرض سفير باكستان في لندن لاعتداء، مؤكدةً أن مقطع الفيديو المرتبط بتلك المزاعم كان مفبركاً.

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