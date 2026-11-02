أفادت وكالة مهر للأنباء بأن أكبر منافسة تكنولوجية في إيران (أولمبياد التكنولوجيا 2026)، بوصفها آلية استراتيجية لتحديد المواهب المتميزة وتقييم القدرات التخصصية وتسهيل عملية بناء الشبكات وإيجاد جسر تواصل مستدام بين القوى الموهوبة وقطاع الصناعة، بدأت أعمالها رسميًا اليوم 2 نوفمبر في المنطقة الدولية للابتكار في إيران (حديقة برديس التكنولوجية) وستستمر حتى 5 نوفمبر.

ويشكّل هذا الحدث التكنولوجي أرضية للتنافس وقياس المهارات الفنية في 6 مجالات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني وروبوت القتال وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة، وكل منها مقسم إلى عدة دوريات تخصصية. وفي المرحلة التمهيدية لهذا الحدث، سجّل متقدمون من 118 دولة حول العالم، وبعد اجتياز مراحل التقييم، تأهل نخب من 11 دولة تشمل الهند وتركمانستان والتشيك وباكستان وبيلاروسيا وفيتنام وروسيا وجمهورية أذربيجان والعراق ولبنان وسوريا إلى المرحلة النهائية في المنطقة الدولية للابتكار في إيران.

وقد رُصد لهذه الدورة من المسابقات ما مجموعه 10 آلاف و300 دولار جوائز نقدية، تشمل 6 آلاف و300 دولار لخمس تخصصات و4 آلاف دولار جائزة لتخصص الأمن السيبراني.

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