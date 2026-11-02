وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن دانيال ديفيس، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، علّق على تصريحات اللواء محسن رضائي، قائلاً: «ينبغي ألا نتعامل مع هذه التهديدات على أنها مجرد كلام أو تهديدات جوفاء. تمتلك إيران صواريخ استطاعت اختراق منظومات دفاعنا الجوي».

وأضاف: «أليست حاملات الطائرات أهم رموز القوة العسكرية الأمريكية؟! ينبغي أن نكون حذرين للغاية، وأفضل وسيلة لحماية حاملات طائراتنا هي عدم استئناف الحرب مع إيران».

وكان اللواء محسن رضائي قد قال في تصريحاته: «إذا اندلعت الحرب، فسنكسر قرون أمريكا حتى يرى الجميع ما الذي يمكن أن يفعله هذا الثور بلا قرون في العالم، وما إذا كان قادراً حتى على الدفاع عن نفسه أم لا».

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