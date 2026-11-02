أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مرتضى ومحمود نعمتي أحرزا في منافسات الجائزة الكبرى للكاراتيه الروسية التي أُقيمت باستضافة موسكو ميداليتين فضيتين، وأهديا لقبي وصيف البطل للكاراتيه في قم.

وفاز مرتضى نعمتي في وزن أقل من 75 كيلوغرامًا على منافسين من ألمانيا وروسيا وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان، ووقف في نهاية المنافسات في المركز الثاني.

كما أحرز محمود نعمتي في وزن أكثر من 84 كيلوغرامًا، بفوزه على منافسين من روسيا وفرنسا وبيلاروسيا وفنزويلا، لقب وصيف بطل هذا الوزن.

وقد أُقيمت هذه المنافسات في مدينة موسكو عاصمة روسيا، واحتفل الشقيقان القميان بحصيلة مشاركتهما في هذه المسابقات بالميدالية الفضية.

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