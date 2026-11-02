أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن معاونية العلم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة في رئاسة الجمهورية بأن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد في طوكيو بحث في اجتماع رسمي مع رئيس منظمة تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي الطاقات والفرص الجديدة للتعاون في مختلف مجالات العلم والتكنولوجيا.

وقد شدد ناظري في هذا اللقاء، موضحًا سياسات حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه تعزيز العلاقات الفاعلة مع اليابان، على أهمية دور المنظمة في دفع العلاقات العلمية مع هذا البلد.

ومن جهته، رحّب رئيس المنظمة بحضور السفير الجديد، وأعرب عن جهوزية المنظمة لتوسيع البرامج المشتركة، وشدد على ضرورة الاستفادة من الطاقات العلمية والتكنولوجية بين البلدين.

/انتهى/