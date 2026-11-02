وأفادت وكالة مهر للأنبا، انها أفادت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري بأنه في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر/تشرين الأول (تاريخ الزيارة المفتعلة لقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى مضيق هرمز) وحتى الوقت الراهن —أي على مدى تسعة أيام— اندلعت حرائق في 11 ناقلة نفط "مخالفة" داخل مضيق هرمز، حيث غرق بعضها في قاع البحر.
الحرس الثوري: منذ زيارة قائد سنتكوم لمضيق هرمز تعرض 11 ناقلة نفط مخالفة للاحتراق
ذكرت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول —وهو تاريخ الزيارة "المفتعلة" التي أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، براد كوبر، إلى مضيق هرمز— تعرضت 11 ناقلة نفط مخالفة لحرائق داخل المضيق.
رمز الخبر 1975193
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