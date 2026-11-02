أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الأناضول بأن "وانغ يي"، وزير خارجية الصين، طالب يوم الاثنين في لقائه مع علي باقري، معاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ببذل جميع الأطراف جهودًا لحل النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط سياسيًا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، قال وانغ يي إن الحرب طالت وتجاوز نطاقها المنطقة. وشدد على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع.

وطالب وزير خارجية الصين جميع الأطراف بأن تراعي، بمقاربة عقلانية وعملية، مسؤوليتها تجاه الشعوب والتاريخ، وأن تركز على الحل السياسي بدلًا من اللجوء مجددًا إلى القوة.

وأشار إلى العلاقات بين طهران وبكين قائلًا إن علاقات البلدين تطورت باستمرار رغم التطورات والاضطرابات الدولية، وإن تعزيز التعاون الثنائي يخدم مصالح البلدين ومطالب دول الجنوب العالمي.

كما أعرب وزير خارجية الصين عن دعمه لجهود إيران في حماية سيادتها وأمنها، ووعد بتعزيز العلاقات الثنائية أكثر من قبل.

وفي المقابل، شدد علي باقري على أن إيران لن تقدم أي تنازل في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي وسلامتها الإقليمية.

ووصف عدوان أمريكا والكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية واستشهاد قائد الثورة الأعلى وأفراد عائلته بأنها جرائم لا تُنسى، وعدّها جرائم حرب.

كما حذّر باقري من تبعات نزعة الحرب والتوسع الأمريكيتين، وقال إن الحرب على حضارة لا يمكن أن تنجح وستُخلّ بالاقتصاد العالمي.

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