وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إيجئي قال اليوم الاثنين، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن دعم الناشطين الاقتصاديين والمنتجين يمثل أولوية أساسية، لا سيما في ظل الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران.

وأوضح أن التعامل القضائي مع من يتعثر بسبب الظروف الاقتصادية والعقوبات يختلف عن التعامل مع من يتخذ النشاط الاقتصادي غطاءً لارتكاب الفساد، مشيراً إلى أن القانون يجيز منح بعض المحكومين الاقتصاديين إجازات من السجن لتمكينهم من إدارة شركاتهم ومصانعهم وتعويض الخسائر وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة وتسوية حقوق المتضررين.

وشدد إيجئي على ضرورة تسريع المحاكمات المتعلقة بالجرائم الأمريكية ضد الشعب الإيراني، مع ضمان دقة التحقيقات وإحكام الأحكام القضائية.

كما أكد أهمية تحديث وثيقة التحول القضائي بما يتناسب مع المتغيرات والأولويات الجديدة، داعياً إلى الاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين.

وفي سياق آخر، أشاد إيجئي بالحضور الشعبي في الساحات، مثمناً جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والكوادر العاملة في المجالات السياسية والاقتصادية، كما هنأ أبطال الرياضة الإيرانية، ولا سيما المصارعين، بإنجازاتهم العالمية.

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