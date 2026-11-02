وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد بزشكيان على أن إيران تقف بحزم في وجه أكاذيب أعداءها ومطالبهم المبالغ فيها، مؤكداً: "لا يمكن للعدو إجبار إيران على الاستسلام عبر الحرب. علينا تجاوز الأزمات الراهنة من خلال العمل المشترك مع الشعب وتعزيز صمود البلاد".

ولفت بزشكيان إلى أن الحرب لا تخدم مصالح أحد، مشيراً إلى أن "إيران ملتزمة بحل القضايا عبر الحوار، وهو نهجٌ منحَ فيه قائد الثورة الحكومةَ الصلاحيات اللازمة".

كما أبرز الرئيس دور الشعب في الدفاع عن الوطن ضد الاعداء، قائلاً: "على مدى العام الماضي، وقف أبناء الشعب - بمن فيهم أولئك الذين لا يدعمون الحكومة - بثبات في الخطوط الأمامية للدفاع عن الوطن في مواجهة العدو".

وأشار إلى التضامن القائم بين رؤساء السلطات الثلاث والمسؤولين وعموم الشعب في التصدي للمؤامرات المعادية، مؤكداً أن "هذه الوحدة والتماسك الوطني قد أذهلا خصومنا، وأظهرا مدى صمود إيران في وجه العدوان والهجمات العسكرية".

وفي الختام، أكد بزشكيان: "من خلال كسب ثقة الشعب ودعمه، يمكننا الوقوف بقوة أمام خصومنا، وجعل مؤامراتهم ومخططاتهم عديمة الجدوى تماماً".

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