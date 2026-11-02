وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، اكد في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة وشفافة تماماً.

واضاف: بقبول هذه الشروط سيتم فتح مضيق هرمز وستستأنف المفاوضات وإلا سيستمر الوضع الحالي ولن تخضع إيران أبداً.

واشار عراقجي إلى ان المشاورات عبر الوسطاء قطر وباكستان لا تزال مستمرة، واضاف: عرضنا شروطنا ومقترحنا وكل شيء يعتمد على العقلانية السياسية لواشنطن.

واكد وزير الخارجية الايراني انه إذا اختارت واشنطن الدبلوماسية الصادقة فنحن مستعدون للانخراط فيها أما إذا كانت واشنطن تنوي الخداع أو شن عمليات عسكرية فستواجه رداً أقسى وأشد من ذي قبل.

وحول المشاورات التي أجراها نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في بيجين صرح عراقجي بأن هذاه المشاورات في إطار التواصل الاستراتيجي المستمر مع الشركاء.

وتابع: المشاورات تناولت القضايا الإقليمية الرئيسية والمسائل الأمنية والمواضيع المتعلقة بالسلام والحرب.