وافادت وكالة مهر للانباء، ان معاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني قال في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي: منذ بداية الحرب، لم يتغير منطق سياسات إيران.

واكد: سنواصل الدفاع عن أمن إيران وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، ولن نجامل أحد في هذا المسار.

واشار إلى ان الشعب الإيراني الصامد انتصر في حرب العدوان التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على بلادنا، مضيفا ان الولايات المتحدة تدرك الآن المصير الذي ستؤول إليه الحرب مع دولة ذات حضارة.

وأوضح "باقري كني" أن أمريكا كشفت في هذه الحرب عن طبيعتها العدوانية والتوسعية، ولم تكتفِ بالاعتداء على دولة مستقلة، بل استهدفت أيضا الإخلال بالاقتصاد العالمي.

واضاف باقري: لطالما آمنت إيران بالاستقرار الإقليمي، وقد تكبدت تضحيات جسيمة على مدى العقود الماضية للحفاظ على استقرارها.

وتابع: إيران مستعدة لاتخاذ خطوات نحو استعادة الاستقرار في المنطقة التي زعزعتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك من خلال ترتيبات جديدة لا تتدخل فيها الولايات المتحدة ولا يكون للكيان الصهيوني أي نفوذ.

واشار باقي إلى ان ايران تدرك أهمية تحركات الصين في تعزيز التعددية ومواجهة الأحادية بجدية وفعالية، وتثمن دور الصين في الساحة الدولية وجهودها لمنع الولايات المتحدة من استغلال صلاحيات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: تُعدّ الصين، القوة المسؤولة في المجتمع الدولي، شريكًا استراتيجيًا لإيران ولاعبًا رئيسيًا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

واعرب عن ترحيب ايران بجهود جمهورية الصين الشعبية، ولا سيما مبادرة الرئيس شي جين بينغ لإنشاء هيكل أمني جديد في المنطقة، ونعتبرها بالغة الأهمية وجزءًا أساسيًا من حلّ الوضع الراهن.

وتابع: نُقدّر التعاون والتكامل بين إيران والصين على الساحة الدولية، وخاصة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، باعتباره رصيدًا قيّمًا لتعزيز دور الجنوب العالمي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. إيران والصين صديقتا الأوقات الصعبة.