وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسل الطالب "علي رضا بخشي إيراج" المقيم في العاصمة "طهران" رسالته في الـ 14 من سبتمبر الماضي أعرب خلالها عن تقديره العميق لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية كما قدم مساهمة مالية تعبيراً عن شكره ودعمه لمسيرة الجهاد الإسلامي.

وجاء في نص رسالة الطالب ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا "علي رضا بخشي" أبلغ من العمر عشر سنوات وأقيم في طهران.

أكتب إليكم ولا أعلم إذا كانت رسالتي ستصل إليكم معبراً عن رغبتي الصادقة في لقائكم شخصياً

إننا مدينون لكم بالكثير لما تقدمونه من إرشادات وأرفق لكم هذا المبلغ تعبيراً عن الشكر ودعماً لمجاهدي الإسلام.

أتطلع بشوق للقائكم.

علي رضا بخشي إيراج

ملاحظة: تهنئة متأخرة بمناسبة عيد ميلادكم

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واستجابةً لهذه المبادرة الطيبة والرسالة التي وصلت إلى قائد الثورة الإسلامية رد سماحته على الطالب برسالة تضمنت هدية وكذلك تضمنت ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

صديقي العزيز السيد "علي رضا بخشي"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر اهتمامكم ومحبتكم، وبالإشارة إلى تهنئتكم فإن عيد ميلاد هذا الخادم المتواضع يصادف شهر مارس. وتقديراً لكرمكم، يسعدني أن أقدم لكم هدية رمزية.

أرجو نقل تحياتي وتقديري لعائلتكم الكريمة.

السيد مجتبى خامنئي

11 /أكتوبر/ 2026