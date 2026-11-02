وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، التقى في مستهل زيارته إلى تركمانستان، بالرئيس بردي محمدوف، حيث تباحثا بشأن أهم القضايا الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار الجانبان في هذا اللقاء، إلى تاريخ العلاقات الودية والأواصر الثقافية والحضارية بين البلدين، مؤكدين على ضرورة توسيع هذه العلاقات.

وفي سياق جولته في عشق أباد، التقى وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، بوزير خارجية تركمانستان، رشيد مردوف، وأجرى معه مباحثات.

وأكد وزير الخارجية في هذا اللقاء على سياسة الجوار في الاستراتيجية الخارجية للحكومة الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً أن توسيع العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية يحظى بأهمية بالغة.

من جانبه، أشار وزير خارجية تركمانستان في هذا اللقاء إلى أهمية زيارة الوفد الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران في الأطر الثنائية والدولية.

وغادر وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له عشق أباد مساء الإثنين متوجهين إلى طهران.