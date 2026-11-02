وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح البيان أنه استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تم نصب كمين محكم من قبل كوادر الحرس لفريق إرهابي كان قيد المراقبة والترصد من قبل قيادة القدس وجهاز المخابرات في محافظة سيستان وبلوشستان وذلك قبيل الشروع في تنفيذ مخططاته الإجرامية.

وأكد البيان أن العملية أسفرت عن مقتل أحد العناصر الإرهابية واعتقال عدد آخر فيما تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة بقية العناصر الفارة.

وأشار البيان إلى أن الفريق الإرهابي لم يكتفِ بالتخطيط لشن هجمات على المقرات الأمنية المنتشرة في المنطقة لحماية الحدود، بل كان يعتزم أيضاً قطع طريق (زر آباد-كنارك)، إلا أن التدخل السريع والفعال حال دون تنفيذ هذا المخطط.

واختتمت قيادة القدس بيانها بالتأكيد على أن أمن واستقرار محافظة سيستان وبلوشستان يمثل "خطاً أحمر"، مشددة على أن الخلايا الإرهابية التي تعمل كأدوات لتنفيذ أجندات العدو تخضع لرقابة استخباراتية صارمة ومستمرة.