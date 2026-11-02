وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت "باقري" في تصريح صحفي عقب مشاوراته مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إلى أن الدبلوماسية الإيرانية تتبنى نهجاً فعالاً يرتكز على تعزيز التنسيق مع القوى الدولية المؤثرة، وفي مقدمتها الصين، نظراً لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار العالمي والإقليمي.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي أن المحادثات التي جرت في بكين تناولت ملفات استراتيجية، أبرزها تداعيات العدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران حيث أجمع الطرفان على مسؤولية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عن اندلاع الصراعات الراهنة، كما تطرق الجانبان إلى إدانة الجانب الصيني لعملية اغتيال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وأسرته، واصفاً إياها بالسابقة التاريخية الخطيرة.

وفي سياق استعراض الرؤى الأمنية، أشاد "باقري" بمبادرة الرئيس الصيني المكونة من أربع نقاط للأمن الإقليمي، مؤكداً اتساق بنودها مع المواقف المبدئية لإيران لا سيما فيما يتعلق بتحديد الكيان الصهيوني كمصدر رئيسي لعدم الاستقرار وربط تحقيق السلام في المنطقة بضرورة حل القضية الفلسطينية.

كما شدد نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي على أهمية المبدأ الصيني الداعي إلى عدم التدخل الأجنبي في آليات الأمن الإقليمي، معتبراً أن الهيمنة الأمريكية والتدخلات الصهيونية هي المحرك الأساسي للاضطرابات في المنطقة، وأن الموقف الصيني قد يسهم في بناء ترتيبات أمنية مستدامة.