أفادت وكالة مهر للأنباء بأنه قبل لحظات، أُجبرت طائرتان استطلاعيتان أمريكيتان من طراز MQM-170 على الهبوط في سماء جنوب جزيرة قشم بإجراء من منظومات الحرب الإلكترونية المتطورة التابعة للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية.

وأضاف حرس الثورة الإسلامية: بإضافة هاتين الطائرتين، بلغ عدد الطائرات الأمريكية من هذا النوع التي وقعت غنيمة بأيدي ضباط الحرس النخبة أربع طائرات. وبذلك، أخفق العدو الأمريكي المعتدي مرة أخرى في تحقيق أهدافه المرجوة من استخدام هذه الطائرات، وبفضل الله، أُضيفت صفحة أخرى من الهزيمة والإخفاق إلى سجل برد كوبر، قائد القيادة المركزية الإرهابي الأسود.

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