أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية للحرس أعلنت: بإحاطة معلوماتية دقيقة، وقع فريق إرهابي كان قد حُدد سابقًا وكان تحت الرصد الاستخباراتي في كمين، بفضل إجراءات عناصر الأمن في مقر القدس والتنظيم الاستخباراتي للحرس في المحافظة، قبل تنفيذه أي فعل إرهابي.

وفي هذه العملية، قُتل أحد الإرهابيين وأُلقي القبض على عدد آخر، ويجري تعقب بقية العناصر الفارة.

وجدير بالذكر أن هذا الفريق كان يريد، إضافة إلى تنفيذ عملية إرهابية على مقرات قوى حفظ الأمن المتمركزة في المنطقة للدفاع أمام العدو المعتدي، إغلاق طريق زرآباد إلى كنارك، فأخفق بفضل الإجراء الموقوت لمقاتلي الإسلام.

ويعلن مقر القدس مرة أخرى أن المساس بأمن أهالي محافظة سيستان وبلوشستان الأعزاء خط أحمر، وإن الفرق الإرهابية التي تنفذ مهامًا بطلب من العدو المهزوم تخضع للإحاطة الاستخباراتية.

/انتهى/