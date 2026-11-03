أفادت وكالة مهر للأنباء بأن موقع العربي الجديد الإخباري، الذي يُبث من لندن والدوحة والمملوك من قطر، أعلن نقلًا عن مصدر إيراني مطلع أن وفدًا قطريًا توجه مساء الاثنين إلى طهران ليواصل، في إطار المشاورات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة، جهوده الوسيطة.

وقال هذا المصدر إن رئاسة الوفد القطري يتولاها مستشار رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر. وهذه الزيارة هي الثالثة لوفد من قطر إلى طهران خلال الأسبوع الماضي، وتأتي في إطار تصعيد الدوحة جهودها للوساطة بين طهران وواشنطن وتقريب وجهات نظر الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.

وبحسب هذا التقرير، كان الوفد القطري قد سافر أيضًا الأحد الماضي إلى طهران، ثم عاد إلى إيران مرة أخرى يوم الجمعة.

وقد غادر هذا الوفد طهران، بعد إجرائه مباحثات مكثفة استمرت 12 ساعة، برفقة كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني.

كما أجرى غريب آبادي، في سياق هذه المشاورات، مباحثات مماثلة في الدوحة.

رويترز تؤكد خبر سفر الوفد القطري إلى طهران

كما أفادت وكالة رويترز بأن وسطاء قطريين توجهوا إلى طهران للحوار مع سيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، بشأن اتفاق محتمل بين أمريكا وإيران.

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