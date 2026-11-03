أفادت وكالة مهر للأنباء بأن تصنيف أفضل جامعات العالم من قبل مؤسسة USNews جاء لمقارنة المؤسسات في العالم. ويهدف هذا التصنيف إلى تعريف الطلاب المتقدمين من مختلف أنحاء العالم بأفضل الجامعات ذات الشهرة العالمية والتي تُجري كثيرًا من البحوث العلمية.

ومؤشرات تقييم هذه المؤسسة تجعل المؤسسات التي لديها ما لا يقل عن 1250 مقالًا خلال السنوات الخمس الماضية في قاعدة "ويب أوف ساينس" هي فقط التي تُقيَّم في هذا النظام.

وتستخدم مؤسسة "يو إس نيوز" 13 مقياسًا رئيسيًا (الشهرة البحثية العالمية، والشهرة البحثية الإقليمية، وعدد المنشورات، والكتب، والمؤتمرات، والتأثير الاستشاري المعدّل، وعدد جميع الاستشهادات، وعدد المنشورات ضمن أفضل 10 في المئة من المنشورات، ونسبة المنشورات ضمن أفضل 10 في المئة من المنشورات، وعدد التعاون العالمي [بالنسبة إلى الدولة]، وعدد التعاون العالمي، وعدد المقالات عالية الاستشهاد ضمن أفضل 1 في المئة من المنشورات، ونسبة المقالات عالية الاستشهاد ضمن أفضل 1 في المئة من المنشورات) لتقييم المؤسسات.

وقد صُنّفت هذه المؤسسات من الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى على أساس 13 مؤشرًا، وتُظهر أفضل 2250 جامعة في العالم. وفي تصنيف USNews للعام 2027-2026 ضُمّت 80 جامعة إيرانية في هذا التصنيف العالمي.

وكان عدد الجامعات الإيرانية في العام الماضي نحو 69 جامعة، وهو ما يُظهر، بالنظر إلى عدد الجامعات في التصنيف الجديد، نمو عدد الجامعات. وقد نُشر تصنيف أفضل جامعات العالم من قبل مؤسسة USNews للعام 2027-2026، وصُنّفت 80 جامعة إيرانية بين أفضل 2250 جامعة في العالم.

ومن بين هذه الجامعات، توجد 13 جامعة بين أفضل ألف جامعة، ومن هذا العدد كانت 18 جامعة مدرجة في الجدول الخاص بإيران دون ذكر مرتبة.