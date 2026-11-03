وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس جمعية طب العيون الإيرانية أكد أن إيران أصبحت من بين الدول الخمس الرائدة عالمياً في مجال زراعة الخلايا الجذعية للعين، مشيراً إلى التطور الذي حققته البلاد في هذا المجال الطبي المتخصص.

وأضاف أن مستوى الإمكانات العلمية والعلاجية في مجال طب العيون في إيران بات متقدماً إلى درجة لم تعد معها هناك حاجة إلى إرسال المرضى إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.

تُعد زراعة الخلايا الجذعية من التقنيات الطبية المتقدمة المستخدمة في علاج بعض أمراض وإصابات العين، ولا سيما الحالات التي تتضرر فيها الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجديد سطح القرنية. ويعتمد نجاح هذا النوع من العلاج على توافر الخبرات الطبية والتقنيات المتخصصة ومراكز العلاج المتقدمة.