أفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، قال في الجلسة العلنية اليوم (الثلاثاء 3 نوفمبر) في كلمته قبل جدول الأعمال، موضحًا أن جذور العداء العميق لأمريكا مع الأمة الإيرانية تكمن في صمود الشعب أمام الأهداف التوسعية لهذا البلد: إن الأمة الإيرانية حوّلت سعيها إلى الاستقلال إلى أمنية لسائر الأمم الحرة في العالم.

وشدد قائلًا: إن هذا الصمود والمقاومة نفسيهما أوصلا الكيان الصهيوني الغاصب والأمريكيين إلى العجز.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن الأعداء لا يعرفون ماذا يفعلون أمام الأمة الإيرانية الصامدة، وهم في مواجهة هزائمهم المتسلسلة يحاولون أحيانًا دفع الأمة الإيرانية إلى الاستسلام بالتهديد والإجراء العسكري، لكن الأعداء واهمون؛ فإيران لن تستسلم، وهذا الحلم وهذا الوهم من العدو يعودان إلى زمن الحكومات التابعة والخاضعة السابقة.

وأضاف: لقد أدرك الأمريكيون وأتباعهم الإقليميون في الحربين المفروضتين الأخيرتين أن زمن المطالب المفرطة قد انتهى.

وأشار قاليباف إلى أن: القائد العام للقوات المسلحة حدّد استراتيجيتنا العسكرية في مواجهة الهجوم المحتمل للعدو؛ وبناءً على ذلك، فإن ردنا العسكري والاستراتيجي على أي خطأ تقديري للعدو سيكون غير قابل للتنبؤ، بحيث سنطوي، دون مراعاة القيود الجغرافية، صحيفة حساباتهم الخاطئة مع مختلف أصولهم المادية وغير المادية.

وقال رئيس المجلس: لكن على دول المنطقة أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنها جاهزة للمعركة وأصابعها على الزناد، فقد قدّمت ردًا مقتدرًا وعقلانيًا للطرف الأمريكي، والكرة الآن في ملعب أمريكا لتتجنب الحرب.

وتابع: في الوقت نفسه، نحن في الميدان العسكري في أعلى مستوى من الجهوزية الدفاعية، وإذا وقعت واشنطن مرة أخرى في خطأ استراتيجي، فلتعلم أنها هذه المرة ستواجه ميدانًا جديدًا من الحرب وستبحث عن مخرج أكثر عجزًا من اليوم.

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