وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صرّح العميد حسن حسن‌زاده، قائد فيلق " محمد رسول الله" في طهران الكبرى، خلال مراسم افتتاح مركز التدريب الثالث لـ "جان‌فدا"(فدائي الوطن) في طهران، بأن هذا المركز قد أُنشئ في منطقة "تجریش"، مؤكداً أن نهج التضحية والمقاومة هذا سيستمر.

وفي إشارة إلى فشل المؤامرات الأمريكية إبان انتصار الثورة الإسلامية وخلال سنوات "الدفاع المقدس" الثماني، أضاف: "من دواعي فخرنا أن 'جبهة الاستكبار العالمي' [القوى الإمبريالية] فوجئت مراراً وتكراراً بالشعب الإيراني العظيم؛ فقد نزل الشعب الإيراني إلى ساحة الدفاع عن الوطن منتصراً، ومفاجئاً أعداءه في كل مرة".

وتابع قائد فيلق " محمد رسول الله" في طهران الكبرى قائلاً: "لقد وقع الاستكبار العالمي في حسابات خاطئة تجاه إيران مراراً؛ لذا ينبغي لنا أن نظل يقظين دائماً، وأن نعمل على صياغة 'حسابات' العدو -أي إطار اتخاذ القرار لديه- بحيث تصبح فكرة القيام بأي عمل ضد إيران أمراً لا يمكن تصوره بالنسبة لهم".

وأضاف: "إن شن هجوم عسكري على الأراضي الإيرانية سيكون أكبر خطأ في تاريخ الاستكبار العالمي بأسره؛ فقد وقف الشعب والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل صلابة في وجه هذه القوى خلال النزاعات التي فُرضت عليها".

وأشار العميد حسن زاده إلى أن "العدو ظن أنه قادر على إجبار إيران على الاستسلام، لكن الجيش وحرس الثورة الإسلامية وجّهوا له رداً ساحقاً حال دون تحقيقه لأهدافه".

وأضاف: "في بداية ’الحرب المفروضة‘ [ الحرب الإيرانية-العراقية]، احتشد الشعب الإيراني في الساحات العامة، وهو ما فاجأ العدو؛ إذ كان يتوقع أن يخرج الإيرانيون إلى الشوارع ضد النظام [الإسلامي]، لكن ذلك لم يحدث. وبدلاً من ذلك، ظل الناس في الشوارع لأكثر من 240 ليلة دفاعاً عن إيران والنظام والثورة الإسلامية، صامدين في وجه العدو من خلال حملة ’جان-فدا‘ (أي: أولئك الذين يضحون بأرواحهم)".

وذكر قائد فيلق " محمد رسول الله (ص)" التابع لحرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى: "في كل مرحلة من مراحل حملة ’جان-فدا‘، شهدنا إقبالاً حماسياً من الشعب الإيراني في فترة وجيزة، حيث انضم المشاركون -الذين يُطلق عليهم ’جان-فدا‘- إلى الصفوف بحماس منقطع النظير".

وفي معرض تأكيده على أهمية إنشاء قواعد "جان-فدا" في جميع أنحاء البلاد، قال العميد حسن زاده: "سيتم خلال الأيام المقبلة تأسيس قواعد ’جان-فدا‘ في كل من ساحة آزادي،)‘، وساحة ’هفت حوض‘، وساحة ’نبوت‘. وستستضيف هذه المراكز، إلى جانب مقرات حرس الثورة وقوات التعبئة (الباسيج) القائمة، برامج تدريبية تتراوح بين المستويات التمهيدية والمتقدمة".

وأوضح قائلاً: "لقد تم تشكيل وتدريب وتجهيز أول لواء من ’جان-فدا‘، وهو يستعد حالياً لإجراء تدريبات ميدانية عملية وتمارين بالذخيرة الحية".

كما أعلن قائد فيلق "حضرت محمد رسول الله (ص)" التابع لحرس الثورة في طهران الكبرى: "سيتم قريباً إرسال قوافل من مقاتلي ’جان-فدا‘ إلى المناطق الجنوبية والغربية من البلاد؛ ونأمل أن يتم ذلك بحلول ’أسبوع البسيج‘".

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