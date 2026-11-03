وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الوزير الإيراني في منشور له على منصة إكس حول مقابلته مع قناة الجزيرة عن تقدير طهران للدور الإيجابي الذي تلعبه كل من قطر وسلطنة عمان في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار المباحثات والمشاورات الثنائية بين إيران والسعودية.

وقال عراقجي، أكدت في مقابلة مع قناة الجزيرة أن إيران لا تكنّ أي عداء للدول الأعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي.

ونحن إذ ثمنّا الدور الإيجابي لكل من قطر وعُمان، فإننا نواصل محادثاتنا مع السعودية.

إن هدفنا هو التوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، تصيغها دول المنطقة بأنفسها ومن دون تواجد عسكري خارجي.

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