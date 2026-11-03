أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مراسم إزاحة الستار عن التقارير السنوية عن انتهاك حقوق الإنسان في أمريكا وبريطانيا عُقدت بحضور كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية لوزارة الخارجية، وجمع من مسؤولي وزارة الخارجية ونواب مجلس الشورى الإسلامي.

وفي مستهل الجلسة، أشار غريب آبادي إلى إحياء ذكرى شهداء الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا و40 يومًا، وقال: إننا نزيح الستار عن تقارير انتهاك حقوق الإنسان من قبل أمريكا وبريطانيا في ظروف تواصل فيها أمريكا المجرمة انتهاك حقوق الإنسان بحق الأمم. كما أن بريطانيا، التي تدّعي حقوق الإنسان، ارتكبت انتهاكات كثيرة.

وأضاف: إن وزارة الخارجية ملزمة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن انتهاك حقوق الإنسان في أمريكا وبريطانيا. وثمة ملاحظات بشأن التقريرين. وقد غُطيت تطورات انتهاك حقوق الإنسان داخليًا ودوليًا من شهريور من العام الماضي حتى العام الجاري. وتقرير أمريكا أكثر تفصيلًا.

وقال معاون الشؤون القانونية والدولية لوزارة الخارجية، موضحًا أن أمريكا في طليعة الدول في انتهاك حقوق الإنسان: كلما زادت سلوكيات أمريكا المنتهكة لحقوق الإنسان، زاد تهربها من المحاسبة.

وقال غريب آبادي: إن أمريكا لا تؤمن إطلاقًا بمجلس حقوق الإنسان، وقد انسحبت أمريكا من هذا المجلس نفسه عديم الأثر، وأسباب ذلك مثيرة للاهتمام أيضًا، وقد انسحبت دفاعًا عن الكيان الصهيوني.

وشدد قائلًا: إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد الآن جلسته الدورية ويدرس تقارير. والتقرير الذي قدموه لنا هو أن حضور أمريكا لم يتضح بعد. فليس معلومًا ما إذا كانت أمريكا مستعدة للمحاسبة عن وضع حقوق الإنسان لديها.

وشدد على انتهاك حقوق الإنسان في أمريكا وقال: بشأن حقوق السجناء وحرية التعبير والتجمعات والتمييز والعنصرية والمهاجرين والفقر وعدم المساواة، حدث انتهاك واسع لحقوق الإنسان في هذا البلد. ولا ينبغي لهذا البلد أن يدّعي حقوق الإنسان تجاه دول أخرى. فعليه أن يصلح نفسه أولًا ثم يدّعي حقوق الإنسان.

وقال غريب آبادي: إن المباحثات الدولية وحقوق الإنسان فقدت طبيعتها جراء الإجراء العدواني الأمريكي ضد إيران ودول أخرى.

وتابع: حتى المسؤولون الحقوقيون الذين يلتزمون الصمت لم يتمكنوا من تجاوز اتساع هذه الجريمة.

وأشار إلى أن: حرب أمريكا وإسرائيل على إيران تتعارض مع القوانين الدولية. فاستهداف البنى التحتية والمستشفيات والأماكن السكنية من بين الجرائم التي ارتكبتها أمريكا.

وقال معاون الشؤون القانونية والدولية لوزارة الخارجية: إن أمريكا لم تراعِ أكثر المبادئ جوهرية في حقوق الإنسان، وأهمها المذبحة في مدرسة ميناب. فقد أرسلوا نحو 168 طالبًا ومعلمًا إلى حتفهم. فالطالب الذي يجب أن يتلقى التعليم في المدرسة ما ذنبه؟ لقد تعرضوا لمكان مخصص للتعليم بهجوم عسكري وسجلوا جريمة وحشية في التاريخ.

وأضاف: كما جرى تدخلات عبر الحدود من قبل أمريكا، وقاموا بعملية اختطاف رئيس جمهورية فنزويلا، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. كما استمرت العقوبات الأحادية ضد طيف من الدول من قبل أمريكا. وإضافة إلى ذلك، أضعفت أمريكا الآليات متعددة الأطراف، وانسحب رئيس الجمهورية الأمريكي من عدد من المنظمات الدولية.

وتابع غريب آبادي بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان في بريطانيا: إن هذا البلد يعاني من انتهاكات داخليًا وخارجيًا. فبريطانيا تواصل سياستها الخاطئة الداعمة لجرائم الكيان الصهيوني. وفي المجال الداخلي أيضًا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها قيود على الناس الذين يسعون للدفاع عن فلسطين. وهذا البلد الذي يدّعي حقوق الإنسان يعاني هو نفسه من انتهاك حقوق الإنسان وعليه أن يحاسب أمام المجتمع الدولي. إنهم مسؤولون أمام المجتمع الدولي وعليهم أن يحاسبوا.

وأشار معاون الشؤون القانونية والدولية لوزارة الخارجية في الختام إلى أنه: نحن، بوصفنا بلدًا تلقى أضرارًا كثيرة من أمريكا والكيان الصهيوني، عازمون على متابعة حقوقنا وحالات انتهاك حقوق الإنسان. وسنتابع هذه الحالات في الساحة الدولية.

وفي سياق متصل بهذه الجلسة، قالت سارا فلاحي، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الإسلامي، مشيرة إلى الهجوم الأمريكي على محافظة إيلام واستشهاد أحد عناصر القوة الجوفضائية مع عائلته: إن هذا نموذج من حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل أمريكا. لقد قتل الأمريكيون بعد 11 سبتمبر بشكل مباشر وغير مباشر نحو خمسة ملايين إنسان بريء. وقد أدت عقوبات أمريكا إلى وفاة 38 مليون شخص في العالم. وأمريكا فاقدة للأهلية للتعامل مع حقوق الإنسان في دول أخرى.

وأضافت: إن أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم، وأمريكا لديها أكبر عدد من السجون في العالم. كما أن 27 في المئة ممن تقتلهم الشرطة الأمريكية من السود. كما توجد فجوة هائلة في تلقي الأجور بين السود والبيض.

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