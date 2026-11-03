وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد أن مسؤولي الاتحاد، وبعد مناقشات مستفيضة ومشاورات وثيقة مع اللجنة المنظمة لمسابقات كأس أمم آسيا 2027، قرروا تأجيل هذه المنافسات لمدة عام تقريباً.

وكان من المقرر إقامة كأس أمم آسيا في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في السعودية، ولكن وفقاً للتقويم الجديد للاتحاد الآسيوي، ستقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028 في السعودية.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى سيادة ظروف غير متوقعة أدت إلى تعقيدات لوجستية وصعوبات في السفر، وبناءً عليه تم اتخاذ قرار يصب في مصلحة جميع الفرق والمسؤولين والجماهير وأصحاب المصلحة. والظروف التي أشار إليها الاتحاد الآسيوي هي في الواقع الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السعودية.

الجدير بالذكر أن التوترات العسكرية خلال الأسابيع الماضية بين اليمن والسعودية قد تسببت في تأجيل العديد من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهذا الحدث نفسه هو ما أدى إلى تأجيل كأس أمم آسيا 2027 لمدة عام كامل.

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