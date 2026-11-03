أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن آر تي بأن السفارة الأمريكية في الرياض أعلنت، بإصدارها تحذيرًا أمنيًا جديدًا، أن موظفي الحكومة الأمريكية في هذا البلد يحتاجون إلى إذن خاص من رئيس البعثة الدبلوماسية لاستخدام أي من مطارات السعودية.

وبحسب هذا التقرير، فإن التحذير الأمني الأمريكي صدر بعد الهجمات الناجحة للقوات المسلحة اليمنية على مطارات السعودية، ولا سيما الرياض والدمام، ردًا على اعتداءات هذا البلد على المناطق المدنية في اليمن.

وطلبت السفارة الأمريكية من رعايا هذا البلد أن يكونوا يقظين بشأن احتمال وقوع هجمات على مطارات السعودية أو إغلاق الأجواء في هذا البلد وإلغاء الرحلات الجوية، لأن هذه الهجمات قد تتسع بسرعة.

وكانت هذه السفارة قد أفادت في 23 أكتوبر بأن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بعض الموظفين بمغادرة السعودية.

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