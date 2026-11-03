وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، في بيان لها، أن التمرين سيُجرى اليوم الثلاثاء، الموافق 12 آبان 1405 [2 نوفمبر 2026]، في الفترة ما بين الساعة 17:00 والساعة 19:00، في منطقتي "ألفار" و"مايان" بمدينة تبريز.

وأشار البيان إلى أنه قد تُسمع أصوات ناتجة عن استخدام الألعاب النارية أو الوسائل الضوئية خلال التمرين.

كما دعت المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية المواطنين إلى التحلي بالهدوء، وعدم الالتفات إلى الشائعات، والحصول على المعلومات المتعلقة بهذا التمرين من القنوات الرسمية فقط.

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