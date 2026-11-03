أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس أعلنت في بيان: إن طائرتين مسيّرتين أمريكيتين من طراز لوكاس دُمّرت في سماء بندر خمير بنيران دفاع مقاتلي حرس الإمام السجاد (ع) في هرمزكان وتحت شبكة الدفاع الجوي الموحدة.

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