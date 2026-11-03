وكالة مهر للأنباء: الكاتب والباحث الإسلامي سيد حسين جعفري تناول في حوار حول الأبعاد السياسية والاجتماعية لهذه الأحداث، المراحل التاريخية الثلاث التي جعلت من الرابع من نوفمبر رمزاً لمواجهة الهيمنة الأجنبية، مؤكداً أن أهمية هذه المناسبة لا تقتصر على استذكار أحداث الماضي، بل تمتد إلى فهم مسار تشكل الهوية السياسية للثورة الإسلامية.

الرابع من نوفمبر في علم الاجتماع السياسي

كيف يمكن تحليل أحداث الرابع من نوفمبر من منظور علم الاجتماع السياسي، وما الذي يجعلها تتجاوز كونها مجرد ذكرى تاريخية؟

تكمن أهمية هذه الأحداث في ارتباطها بثلاث محطات متعاقبة، لكل منها دلالتها السياسية والاجتماعية. فقد مثّل نفي الإمام الخميني بداية مرحلة جديدة من المواجهة مع التدخل الأجنبي، فيما جسّد استشهاد الطلبة اتساع دائرة المشاركة الشعبية في الثورة، ثم جاء الاستيلاء على السفارة الأمريكية ليعبر عن انتقال المواجهة إلى مستوى سياسي ومؤسسي.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى هذه الأحداث بوصفها وقائع منفصلة، بل باعتبارها حلقات مترابطة في مسار تشكل خطاب الاستقلال ومناهضة الاستكبار.

نفي الإمام الخميني وترسيخ خطاب الاستقلال

ما أثر نفي الإمام الخميني في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1964 على بلورة خطاب الاستقلال ومناهضة الهيمنة؟

شكّل نفي الإمام الخميني رداً من النظام البهلوي على مواقفه الرافضة للتدخل الأمريكي في الشؤون الإيرانية، ولا سيما اعتراضه على الامتيازات التي مُنحت للمستشارين الأمريكيين. وقد كشف هذا القرار طبيعة العلاقة بين النظام آنذاك والقوى الأجنبية، وأسهم في جعل قضية الاستقلال أحد المحاور الأساسية في الخطاب السياسي للثورة.

ولم يؤدّ النفي إلى إبعاد الإمام الخميني عن المشهد السياسي، بل عزز حضوره بوصفه رمزاً لمقاومة الهيمنة والتبعية، وأبقى قضية الاستقلال حاضرة في الوعي الشعبي.

استشهاد الطلبة واتساع المشاركة الشعبية

ما الدور الذي أداه استشهاد الطلبة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 في ربط الحركة الطلابية بالثورة الإسلامية؟

كان استشهاد الطلبة تعبيراً عن اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية، وعن الدور الذي أدته الجامعات والشباب في مواجهة النظام البهلوي. فقد خرجت الحركة الطلابية من إطار المطالب المحدودة لتصبح جزءاً من الحراك العام المطالب بالتغيير السياسي.

كما أسهمت هذه الأحداث في تعميق الصلة بين الأجيال الشابة والثورة، وأكدت أن مواجهة الاستبداد والتبعية لم تعد مقتصرة على فئة بعينها، بل تحولت إلى قضية مجتمعية واسعة.

الاستيلاء على السفارة الأمريكية وتحول الخطاب إلى موقف سياسي

كيف أسهم الاستيلاء على السفارة الأمريكية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1979 في نقل خطاب مناهضة الاستكبار إلى المجال السياسي والمؤسسي؟

مثّل الاستيلاء على السفارة الأمريكية مرحلة جديدة في مسار الثورة، إذ انتقل خطاب مناهضة الاستكبار من مستوى الشعارات والمواقف السياسية إلى ممارسة عملية عبّرت عن رفض استمرار النفوذ الأمريكي في إيران.

وقد ارتبط هذا الحدث بمسألة الاستقلال السياسي ورفض التدخل الخارجي، وأصبح من أبرز المحطات التي جسدت توجه الثورة الإسلامية نحو إنهاء التبعية وإقامة نظام سياسي مستقل في قراره.

استمرار الحضور السياسي والاجتماعي لهذه الذكرى

لماذا لا تزال أحداث الرابع من نوفمبر تحتفظ بقدرتها على استحضار الهوية السياسية والتعبئة الاجتماعية؟

لأن الأحداث المرتبطة بهذا التاريخ لم تفقد دلالاتها، وما زالت قضايا الاستقلال ورفض الهيمنة والتصدي للتدخلات الخارجية حاضرة في الواقع السياسي. كما أن هذه المناسبة تربط بين الذاكرة التاريخية والتحديات الراهنة، وتذكّر الأجيال الجديدة بأن الاستقلال السياسي لم يكن منحة، بل ثمرة نضال وتضحيات.

ومن هنا، فإن استمرار حضور هذه المناسبة يرتبط بقدرتها على تجديد الوعي بالقضايا التي قامت عليها الثورة الإسلامية، وليس بمجرد تكرار مراسم إحياء الذكرى.

كيف يمكن الحيلولة دون تحول هذه المناسبة إلى طقوس سنوية، وضمان نقل معانيها إلى الأجيال الجديدة؟

يتطلب ذلك تقديم الأحداث التاريخية في سياقها الحقيقي، وشرح أسبابها ونتائجها السياسية والاجتماعية بلغة يفهمها الشباب، مع ربط الدروس المستفادة منها بالتحديات التي تواجه المجتمع اليوم.

كما ينبغي الاستفادة من الأدوات الثقافية والإعلامية والتعليمية لتوضيح معنى الاستقلال ومناهضة الاستكبار، وإبراز دور الشعب والشباب في صناعة التحولات التاريخية. فالمطلوب ليس الاكتفاء باستذكار الماضي، بل تحويله إلى معرفة ووعي يساعدان الأجيال الجديدة على فهم الحاضر والمشاركة في رسم المستقبل.

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