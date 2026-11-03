أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن تايمز أوف إسرائيل بأن يائير لابيد، رئيس المعارضة في الكيان الصهيوني، شدد يوم الثلاثاء على أنه يجب إقصاء بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء هذا الكيان وحكومته، عن السلطة.

وقال لابيد قبل اجتماع ائتلاف معارضي نتنياهو: "إننا نواجه محاولة جادة وخطيرة لتقويض نتائج الانتخابات. يجب أن نشكل حكومة. إن تطورات الأيام الأخيرة تُظهر مرة أخرى أنه يجب إقصاء نتنياهو عن مكتب رئاسة الوزراء."

كما حضر هذا الاجتماع غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان، للتنسيق قبل التشاور مع إسحاق هرتسوغ، رئيس الكيان الصهيوني، بشأن الشخص المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقد حصل هذا الائتلاف في انتخابات الأسبوع الماضي على 48 مقعدًا في الكنيست؛ في حين يتطلب تشكيل الحكومة 61 مقعدًا على الأقل.

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