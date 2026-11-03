وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مخبر في صفحته الشخصية اليوم الثلاثاء، في نظرة إلى سباقات التسلح الأخيرة والإحصاءات المنشورة عن الترسانات النووية وغير النووية لدول العالم: إن الوحشية الامريكية، بتدميرها الثقة في المؤسسات الدولية، قادت العالم نحو الردع النووي.

وأضاف: وفقاً للتقارير الأخيرة، زادت الترسانات العسكرية بنحو 130 رأساً نووياً، وجميع الدول التسع التي تمتلك سلاحاً نووياً تعمل على تحديث ترساناتها. وحتى الدول التي لا تمتلك قنبلة نووية مثل بولندا وفنلندا والسويد وألمانيا، تسعى إلى استضافة الأسلحة النووية أو المشاركة في اقتنائها.