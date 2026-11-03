وأفادت وكالة مهر للأمباء، انها استهدفت القوات المسلحة اليمنية تحشيدات العدوان السعودي التابعة للضابط السعودي فارس الشمري شرقي محافظة الجوف بعدد من الصواريخ الباليستية، اسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير وإحراق عدد من الآليات.



إلى ذلك، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت العملية الأولى مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار، فيما العملية الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.



واستهدفت القوات المسلحة اليمنية منذ التصعيد السعودي الأخير على بلادنا تحشيدات كبيرة للعدو السعودي، منها ما يلي:



6 أغسطس 2026 : نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت من نتائج العملية ما يلي:



- مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي.



- تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد.



- تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الموجودة في المعسكرات المستهدفة.



وحذرت القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي من ارتكاب أي حماقة ضد بلدنا وشعبنا، مؤكدة أنه سيتحمل عواقب أي تصعيد. كما نصحت المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.



(7 أغسطس): أعلنت القوات المسلحة استهداف حشود عسكرية في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب المحتلة، عقب رصد تحركات القوات السعودية ومجموعاتها المسلحة، مؤكدة أن الضربات نُفذت بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، وطالت الحشود وما معها من مخازن وآليات ومعدات عسكرية.



(9 أغسطس): أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات سعودية ومخازن أسلحة في منطقة المخا، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأصابت الضربات أهدافها بدقة، وأدت إلى تدمير واسع للمعدات والأسلحة، ومقتل وإصابة العشرات، بينهم سعوديون.



(11 أغسطس): أعلنت القوات المسلحة استهداف التحشيدات السعودية ومخازن الأسلحة ومقار القيادات في منطقة المخا، بالتزامن مع استهداف معسكر تداوين في محافظة مأرب، حيث نُفذت العملية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم سعوديون.



(14 أغسطس): أعلنت القوات المسلحة استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا، إلى جانب زوارق حربية تابعة له، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية، ما أدى إلى تدمير الزوارق والأسلحة، ومقتل وإصابة العشرات من أفراد التحشيدات المستهدفة.



(17 أغسطس): أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية بحرية استهدفت سفينة إنزال عسكرية تابعة للتحشيدات السعودية وأربعة زوارق حربية مرافقة لها في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا، باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية. واحترقت سفينة الإنزال بالكامل، فيما غرقت بعض الزوارق واحترقت بقية الزوارق المستهدفة.



وفي اليوم نفسه، أعلنت القوات المسلحة استهداف مخزن أسلحة تابع للتحشيدات السعودية في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، بعدد من الطائرات المسيرة، ما أسفر عن اشتعال النيران في المخزن، ومقتل وإصابة العشرات.



(24 أغسطس): استهدفت القوات المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية ضخمة في منطقتي العبر والوديعة والكنايس، قبيل حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي اليوم نفسه، تضمن بيان للقوات المسلحة الإعلان عن عمليتين استهدفتا تحشيدات سعودية؛ الأولى استهدفت رتلاً عسكرياً كبيراً محملاً بالعتاد في منطقتي العبر والوديعة، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأسفرت عن إحراق وتدمير أكثر من عشر شاحنات محملة بالأسلحة. أما العملية الثانية، فقد استهدفت تحشيدات تابعة للقوات السعودية في منطقة الكنايس، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة، بينهم قادة وضباط، فضلاً عن إحراق وتدمير عدد من مخازن الأسلحة.



(24 سبتمبر): نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استباقية نوعية وواسعة بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان، التابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ. كما استهدفت مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير بمنطقة جيزان، وعدداً من معسكرات العدو السعودي في المنطقة. ونتج عن العملية ما يلي:



- مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين، إلى جانب العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي.



- تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي، وإلحاق إصابات دقيقة ومباشرة بها بفضل الله.



6 أكتوبر: أعلنت القوات المسلحة مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي، إثر عشرات الضربات التي نفذتها القوات على تحركاتهم في رأس العارة والسقيا، مؤكدة أن الخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال المواجهات السابقة، سواء في الأفراد أو الآليات.



(7 أكتوبر): نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكر الموسم بجيزان، التي تضم تحشيدات العدو السعودي، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم جنود وضباط سعوديون، كما أدت إلى احتراق عدد من مخازن الأسلحة.



كما استهدفت إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين.



(8 أكتوبر): استهدفت القوات المسلحة تجمعات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة بعدد من الصواريخ الباليستية. وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله، وخلفت العديد من القتلى والجرحى واحتراق بعض مخازن الأسلحة.



(11 أكتوبر): نفذت القوات المسلحة عملية استهداف نوعية لتحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقيا، بستة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



(14 أكتوبر): نفذت القوات المسلحة عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وخلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، وأعطبت عدداً من الآليات.



(15 أكتوبر): قصفت القوات المسلحة اليمنية مقر العمليات الحربية للعدو السعودي في عدن، في سياق المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، واعتبار أي وجود عسكري للعدو السعودي هدفاً مشروعاً للقوات اليمنية أينما كان.



(19 أكتوبر): استهدفت القوات المسلحة تحشيدات العدو السعودي في معسكر العلم الذي يديره ضباط سعوديون في المناطق الشرقية، وأسفر الاستهداف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي، بينهم ضباط سعوديون.



كما نفذت القوات المسلحة في اليوم ذاته عملية استهداف لستة تجمعات لتحشيدات العدو السعودي في منطقة السقيا ورأس العارة، بستة صواريخ باليستية. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، ودمرت عدداً من الآليات.



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