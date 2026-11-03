وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي للصحفيين بعد ظهر اليوم على هامش مؤتمر "نداء الصحوة الوطني من إيران إلى فلسطين": "الوضع واضح؛ لقد قلنا إن إيران تعتبر الدبلوماسية و الميدان وسيلة للدفاع. يجب أن ننظر إلى الحوار من هذا المنظور في ظل هذه الظروف".

وتابع: "لسنا خائفين من الدبلوماسية، لأن منطقنا وعقلانيتنا واضحان، ونحن نستخدم الدبلوماسية لحماية مصالح إيران. ونظرًا لتجربة الولايات المتحدة في انتهاك الاتفاقيات السابقة، فإننا نشارك في أي عملية دبلوماسية بأقصى درجات الحذر والتشاؤم".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن تحقيق أي تفاهم مشروط بالتزام راسخ بوقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان".

وفيما يتعلق بزيارة الوفد القطري إلى إيران الليلة الماضية، قال: "قطر تقوم بدورها كوسيط". لقد بذلت قطر وباكستان جهوداً حثيثة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتأتي هذه الزيارات في إطار هذه الجهود، وقد نقلت وجهات نظرنا.