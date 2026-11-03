وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئیس "بزشكيان" أوضح خلال هذا اللقاء أن مستوى العلاقات والتعاون بين إيران وقبرص لا يتناسب مع خلفيتهما التاريخية والإمكانات المتاحة في علاقاتهما؛ مشيرا إلى ضرورة العمل والإرادة المشتركة لتهيئة الظروف اللازمة لتطوير التفاعلات الثنائية في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يؤدي السفير القبرصي الجديد دورا فاعلا في مسار تعزيز العلاقات الثنائية؛ مؤكدا أننا نأمل أن نشهد خلال فترة مهمتكم خطوات مؤثرة وبنّاءة نحو تطوير العلاقات وتعميق التعاون بين البلدين.

ولفت الرئیس "بزشكيان" في معرض حديثه عن الظروف والتطورات التي يشهدها العالم اليوم، إلى أن فرصة الحياة قصيرة، ولا يليق بالإنسان أن ينشغل بالحروب والعدوان وفرض القوة بدلا من السعي إلى التعايش السلمي والتعامل القائم على المودة والتعاون البنّاء؛ مشددا على ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون من أجل تهيئة الظروف التي تتيح للشعوب العيش في سلام واستقرار.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع علاقاتها وتعاونها مع جمهورية قبرص في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار المصالح المتبادلة.

من جانبه، أعرب السفير القبرصي الجديد عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية؛ مؤكدا أن وجوده ومهمته الدبلوماسية في إيران، هذا البلد العريق والكبير، يمثلان شرفا كبيرا له.

ونقل "ماندر ييتيس" تحيات رئيس جمهورية قبرص الحارة إلى الرئيس "بزشكيان" وكذلك إلى الحكومة والشعب وقائد الثورة الإسلامية؛ مشيرا إلى أن العلاقات بين إيران وقبرص تعود إلى أكثر من ألف عام، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها.

كما شدد على أهمية السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ مبينا أن قبرص ستوظف إمكاناتها ومكانتها في المحافل الدولية، ومنها الأمم المتحدة، للمساهمة في تعزيز السلام وخفض التوترات وتوسيع آفاق التفاهم والتعاون بين الدول.