وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مراسم تلقي أوراق اعتماد السفير السويسري الجديد لدى طهران، غيورغ شتاينر، أشار الرئيس "بزشكيان" إلى مواقف هذا البلد ونهجه في الساحة الدولية، لا سيما في مجال المسائل الإنسانية ودعم السلام العالمي، قائلا: إن مواقف سويسرا في هذه المجالات جديرة بالاحترام، ونأمل بالاستفادة من القدرات المتاحة تهيئة الأرضية لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وشدد على النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم السلام والاستقرار الإقليمي،موضحا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعت دائماً إلى نشر السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة، ووضعت تطوير العلاقات مع دول الجوار في أولوية سياستها الخارجية؛ غير أن إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني أدت إلى زعزعة الهدوء والاستقرار في المنطقة؛ وهي ظروف غير مقبولة لشعوب المنطقة والمجتمع الدولي.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يقوم السفير السويسري الجديد، خلال فترة مهمته في إيران، بمعرفة حقائق المجتمع الإيراني والإلمام بتاريخ هذه الأرض وثقافتها وحضارتها الغنية، وأن يؤدي دوراً في توضيح حقائق إيران وعكسها في المحافل الدولية والتصدي للدعاية المغلوطة والتصوير غير الواقعي ضد بلادنا.

كما أشار بزشكيان إلى لقائه مع الرئيس السويسري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر هذا اللقاء أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية، وقال: نأمل أن تكون هذه المحادثات أساساً لتطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب السفير السويسري الجديد في طهران، غيورغ شتاينر، في هذه المراسم عن سعادته بلقاء الرئيس بزشكيان، مشيدا بمواقفه المبدئية، وقال: سأبذل كل جهدي لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وسويسرا.

وأشار إلى التداعيات التي تتجاوز المنطقة للتوترات الجارية فيها، فقال: للأسف، إن التوترات الحالية في المنطقة لم تبق محصورة في جغرافيتها، بل امتدت تداعياتها إلى جميع أنحاء العالم.

وأكد السفير السويسري الجديد: بصفتي ممثلاً لبلادي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سأبذل كل جهدي للمساعدة في عودة السلام والهدوء وتعزيز الدبلوماسية البناءة.