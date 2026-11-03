وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" أعرب، خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد السفير البرتغالي الجديد لدى إيران "والتير ماتياش"، عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين خلال فترة عمل السفير الجديد؛ معتبرا أن وجوده في إيران فرصة للتعرّف عن قرب على ثقافة الشعب الإيراني وحضارته وتاريخه العريق.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن كثيرا مما تنشره وسائل الإعلام الغربية عن إيران وشعبها لا يتطابق مع الواقع؛ مؤكدا أن الشعب الإيراني محبّ للسلام، لكنه تصدّى لأعمال العنف والجرائم التي ترتكبها بعض القوى تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وانتقد الإرهاب الذي ترعاه الدول واستهداف العلماء والطلاب والقادة السياسيين في المنطقة؛ مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يدّعون في الوقت نفسه مكافحة الإرهاب. ودعا السفير إلى نقل صورة واقعية عن إيران والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية؛ مؤكدا أن إيران تنشد السلام والاستقرار وترفض الخضوع للقوة، وتدافع عن حقوقها في إطار القوانين الدولية، وأن احترام حقوق الدول والعدالة والإنصاف يحول دون نشوب الحروب والنزاعات.

من جانبه، أعرب السفير البرتغالي الجديد عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية؛ مشيرا إلى أن العلاقات بين إيران والبرتغال تمتد لأكثر من 500 عام، وأن مسؤولية البلدين تتمثل في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي وتعزيزه، وأكد أن البرتغال تولي أهمية كبيرة لتاريخ علاقاتها مع إيران؛ مضيفا أن خدمته في بلد يتمتع بتاريخ وثقافة عريقين تمثل مصدر فخر له، وأنه سيبذل قصارى جهده لنقل الحقائق المتعلقة بإيران إلى بلاده.

وشدد "ماتياش" على أن العالم اليوم بحاجة إلى الدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، وأن السياسة الخارجية البرتغالية تقوم على تفضيل الدبلوماسية على الصراع؛ معلنا استعداد البرتغال لتعزيز التفاعل وتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.