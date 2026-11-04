أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن هذه الانتخابات تُجرى في وقت انخفضت فيه نسبة الرضا عن أداء دونالد ترامب إلى 38 في المئة بحسب نتائج استطلاع شبكة سي بي إس، وهو رقم يُعد أدنى مستوى لشعبية رئيس أمريكي عشية انتخابات التجديد النصفي.

كما تُظهر نتائج وكالة أسوشيتد برس أن غالبية الناخبين يعتقدون أن السياسات الاقتصادية والتعريفات التجارية لترامب ألحقت ضررًا جديًا باقتصاد البلاد.

تحطيم الأرقام القياسية في التصويت المبكر وتحول الانتخابات إلى استفتاء ضد الحكومة

وبحسب تقرير أسوشيتد برس، سُجل أكثر من 57 مليون صوت مبكر في 47 ولاية وواشنطن العاصمة، وهو رقم يدل مقارنة بـ44.5 مليون صوت مبكر في عام 2022 على زيادة لافتة في المشاركة.

ويرى الخبراء أن أزمة حاملات الطاقة والسياسات الجمركية وتبعات الهجوم الأمريكي على إيران حوّلت هذه الانتخابات عمليًا إلى استفتاء شامل ضد سياسات ترامب.

التحديات الأمنية والتهديد بالتفجير واضطراب أجهزة الاقتراع

بالتزامن مع بدء التصويت في مختلف الدوائر، تأثرت الأجواء الأمنية لهذه الدورة من الانتخابات بحوادث متنوعة.

وأفادت تقارير رسمية بتهديد بالتفجير في مركز اقتراع في مدرسة بورلي الابتدائية في مدينة توليدو (أوهايو) ومدرستين في بولينغ غرين.

وإضافة إلى ذلك، تعرضت أجهزة الاقتراع في مقاطعة ويستتشستر في نيويورك لاضطراب؛ وهي منطقة تؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد نتيجة أحد أكثر المنافسات حساسية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وفي أعقاب هذه الحوادث، عززت عدة ولايات تدابيرها الأمنية والسيبرانية بشكل كبير باستدعاء قوات الحرس الوطني.

ردود الفعل والهوامش السياسية عشية إعلان النتائج

وفي الوقت نفسه، توقع أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات السابق للبيت الأبيض، أن يخسر دونالد ترامب في هذه المنافسة وأنه يعلم بذلك شخصيًا.

ومن جهة أخرى، يُظهر الكشف عن تفاصيل محادثات ترامب الخاصة مع مستشاريه أنه يتوقع وقوع أسوأ سيناريو، أي فقدان السيطرة على مجلسي الكونغرس وبدء موجة من التحقيقات والضغوط البرلمانية على حكومته.

كما أضافت هوامش انتخابية، من بينها رد فعل ساخر من عبدل السيد، المرشح المسلم الديمقراطي، على تصريحات ترامب بشأن المساعدات المالية لإسرائيل، وضخ إيلون ماسك 158 مليون دولار في اللجنة الداعمة للجمهوريين في تكساس، إلى اشتعال الأجواء السياسية لهذه الانتخابات.

إغلاق مراكز الاقتراع في عدة ولايات رئيسية

مع إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات الرئيسية جورجيا وإنديانا وكنتاكي وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا، بدأت المراحل الأولى من فرز أصوات الانتخابات المصيرية للتجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين في مجلس الشيوخ

وبحسب آخر تقرير لأسوشيتد برس، تُظهر النتائج الأولية أن الحزب الديمقراطي متقدم حتى الآن بحصوله على 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 31 مقعدًا للحزب الجمهوري.

وبحسب هذا التقرير، ما زالت 32 مقعدًا متبقية، وأي حزب يحصل على أكثر من 51 مقعدًا يفوز.

فوز السناتور الديمقراطي في فرجينيا

ومن أهم تطورات مجلس الشيوخ، تمكن مارك وارنر، مرشح الحزب الديمقراطي، من الحفاظ مرة أخرى على مقعد ولاية فرجينيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، محققًا فوزًا مهمًا لحزبه.

التقدم الأولي للديمقراطيين في مجلس النواب

في منافسات مجلس النواب أيضًا، تُظهر أحدث الإحصاءات والأرقام أن مرشحي الحزب الديمقراطي تمكنوا حتى الآن من إحراز 11 مقعدًا في ولايات مختلفة، من بينها فلوريدا وكنتاكي وجورجيا وفيرمونت وأوهايو.

وفي المقابل، كانت حصة الحزب الجمهوري في هذه الولايات حتى هذه اللحظة 3 مقاعد.

تقدم الديمقراطيين في إحراز مقاعد مجلس النواب

تُشير أحدث النتائج المعلنة من وكالة أسوشيتد برس إلى استمرار تقدم مرشحي الحزب الديمقراطي في المنافسة على إحراز مقاعد مجلس النواب.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية المنشورة، تمكن مرشحو الحزب الديمقراطي حتى الآن من إحراز 13 مقعدًا في مجلس النواب؛ في حين كانت حصة الحزب الجمهوري في هذه المنافسات حتى الآن 5 مقاعد. ولا يزال فرز الأصوات في كثير من الدوائر مستمرًا بدقة وسرعة.

ترامب يرصد النتائج لحظة بلحظة في البيت الأبيض

مع تقدم فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وزيادة عدد المقاعد التي يحصل عليها الديمقراطيون، يرصد دونالد ترامب نتائج هذه المنافسة المصيرية مع مستشاريه الكبار في البيت الأبيض.

تحديث إحصاءات مجلس النواب

أعلنت أسوشيتد برس: إن عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس النواب ارتفع إلى 14 مقعدًا وحصة الجمهوريين إلى 7 مقاعد.

كما أُغلقت صناديق الاقتراع رسميًا في 29 ولاية تقع في مناطق الساحل الشرقي ووسط أمريكا.

وأُعيد انتخاب جي بي بريتزكر، مرشح الحزب الديمقراطي، حاكمًا لولاية إلينوي.

تقدم لافت للديمقراطيين في المحافظات ومقاعد الكونغرس

وبحسب أحدث النتائج المعلنة من عملية فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من التقدم في أقسام مختلفة، من بينها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومنافسات المحافظات.

فوز الديمقراطيين في محافظات رئيسية

تمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من الفوز في المنافسة على محافظات ولايات مهمة مثل إلينوي وميريلاند وبنسلفانيا وماساتشوستس.

وفي مجموع منافسات المحافظات أيضًا، حصل الديمقراطيون حتى الآن على 10 مقاعد والجمهوريون على 8 مقاعد.

إنجازات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ

في منافسات مجلس الشيوخ، تمكن مرشحو الديمقراطيين من الحفاظ على مقاعد ولايات ماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وإلينوي وديلاوير.

وبحسب آخر الإحصاءات العامة، بلغ عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ 41 مقعدًا والجمهوريون 31 مقعدًا.

وضع متنامٍ في مجلس النواب

في المنافسة على إحراز مقاعد مجلس النواب أيضًا، تُظهر عملية فرز الأصوات أن عدد مقاعد الديمقراطيين ارتفع إلى 26 مقعدًا، في حين سُجلت حصة الحزب الجمهوري في هذه المرحلة عند 13 مقعدًا.

تقدم الديمقراطيين على منافسيهم في المجلسين

وبحسب الفرز الأولي للأصوات حتى الآن، تقدم الديمقراطيون ومعارضو ترامب على منافسيهم الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ.

ففي مجلس النواب الأمريكي، تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بنتيجة 86 مقابل 60.

وفي مجلس الشيوخ أيضًا، يتقدم الديمقراطيون بحصولهم على 42 مقعدًا مقابل 34 مقعدًا لمنافسيهم الجمهوريين.

ويفصل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 9 مقاعد فقط عن الأغلبية.

الديمقراطيون ينتزعون مقعد مجلس الشيوخ في كارولينا الشمالية من الجمهوريين

أعلنت أسوشيتد برس: إن روي كوبر، حاكم كارولينا الشمالية السابق، فاز بفوزه على مايكل واتلي، مرشح الجمهوريين.

وهذا أول تحول انتخابي نحو الديمقراطيين، ويُعد إنجازًا مهمًا لهم، إذ يسعون لإحراز أربعة مقاعد على الأقل من المقاعد التي يسيطر عليها الجمهوريون حاليًا.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز أن كريس باباس، نائب الديمقراطيين في مجلس النواب عن ولاية نيوهامبشير، سيهزم في منافسة قريبة ومكلفة في إحدى الولايات المتأرجحة جون إي. سونونو، السناتور الجمهوري السابق.

كما أعلنت شبكة سي بي إس الأمريكية: إن جون أوسوف، مرشح الديمقراطيين، سيحافظ على مقعد مجلس الشيوخ المهم في ولاية جورجيا.

كما سيحافظ مرشحو الديمقراطيين الآخرون، كوري بوكر على مقعد نيوجيرسي، وجاك ريد على مقعد رود آيلاند، وإدوارد جي ماركي على مقعد ماساتشوستس، وجوليان ستراتون على مقعد ولاية إلينوي، وكريس كونز على مقعد ولاية ديلاوير.

ويضم مجلس الشيوخ ما مجموعه 100 مقعد، ويحتاج كل حزب إلى 51 مقعدًا لإحراز الأغلبية، وقد طُرح للانتخابات يوم الثلاثاء ثلث مقاعد مجلس الشيوخ فقط.

وحاليًا يمتلك الديمقراطيون 45 مقعدًا والجمهوريون 53 مقعدًا، ومقعدان يعودان إلى مستقلين يكون تصويتهم عادة مع الديمقراطيين.

وبحسب تقييم مؤسسة كوك بوليتيكال ريبورت، المحلل المستقل للانتخابات، فقد قُيّمت ست منافسات لمجلس الشيوخ في ولايات ألاسكا وكانزاس وآيوا ومين وأوهايو وتكساس بأنها قريبة وغير قابلة للتنبؤ.

وعلى الديمقراطيين أن يفوزوا في ثلاث على الأقل من المنافسات الست القريبة وغير القابلة للتنبؤ للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وسيحافظ الجمهوريون، بسبب سيطرتهم على البيت الأبيض، على سيطرتهم الهشة على مجلس الشيوخ حتى بحصولهم على 50 مقعدًا، لأنه في حالات التعادل 50-50 في مجلس الشيوخ، سيتمكن جي دي فانس، نائب دونالد ترامب، من تمرير المصادقة لصالحهم بصوته.

تقدم قوي للديمقراطيين وإحراز مقاعد رئيسية في الكونغرس

وبحسب أحدث نتائج فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يواصل مرشحو الحزب الديمقراطي تقدمهم بسرعة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومنافسات المحافظات، وتمكنوا من انتزاع مقاعد مهمة من قبضة الجمهوريين.

آخر وضع المقاعد في مجلس النواب

تُظهر عملية فرز الأصوات أن مرشحي الحزب الديمقراطي تمكنوا حتى الآن من إحراز 102 مقعد من مجموع 435 مقعدًا في مجلس النواب، في حين سُجلت حصة الحزب الجمهوري في هذا المجلس حتى هذه اللحظة عند 58 مقعدًا.

تطورات مهمة في مجلس الشيوخ وضربة للجمهوريين

في منافسات مجلس الشيوخ (من مجموع 100 مقعد)، حصل الديمقراطيون حتى الآن على 45 مقعدًا، وأُعلنت حصة الجمهوريين عند 36 مقعدًا.

ومن أهم تطورات هذا القسم، تمكن مرشحو الديمقراطيين من انتزاع مقعدين مصيريين من قبضة الجمهوريين: أولًا فاز روي كوبر في ولاية كارولينا الشمالية لينتزع أول مقعد من الجمهوريين لصالح الديمقراطيين. وجاءت الهزيمة الثانية للجمهوريين في ولاية كارولينا الجنوبية؛ حيث تمكنت آني أندروز بفوزها على دارلين غراهام (شقيقة ليندسي غراهام) من انتزاع مقعد مجلس الشيوخ الثاني للديمقراطيين من يد المنافس.

كما تمكن في ولاية نيوهامبشير كريس باباس، مرشح الديمقراطيين، من التغلب على منافسه الجمهوري جون سونونو.

منافسات المحافظات

في المنافسات المتعلقة بانتخاب حكام الولايات أيضًا، حصل مرشحو الحزب الديمقراطي حتى هذه اللحظة على 15 مقعدًا والجمهوريون على 10 مقاعد.

ولا تزال عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية مستمرة بدقة في عموم الولايات المتحدة.

كما تمكنت رشيدة طليب، النائبة المسلمة من أصل فلسطيني في الكونغرس الأمريكي وإحدى الشخصيات المكروهة لدى ترامب، من الوصول مرة أخرى من ولاية ميشيغان إلى مجلس النواب الأمريكي.

یتبع....