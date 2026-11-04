أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أعلنت عن تدمير 4 ناقلات نفط مخالفة إثر اصطدامها بألغام، وتوقف سفينتين مخالفتين أخريين، واصطياد الطائرة المسيّرة MQ9 السادسة والخمسين.

وفيما يلي نص بيان الحرس:

بسم الله قاصم الجبارين

يا شعب إيران الإسلامية البطل الصامد، إن العالم يشهد عظمة ملحمة صنعتموها أنتم أيها الناس الأعزاء والبصيرون، إذ بقيتم أوفياء لعهدكم مع الله، وقد أوفى الله بعهده الذي وعد به بالنصر فمنحنا انتصارات متتالية.

بالتزامن مع الليلة الثامنة والأربعين بعد المئتين لثورتكم التاريخية، وجّه مقاتلوكم وأبناؤكم في القوة البحرية والقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية ضربات قاسية إلى العدو.

فقد دُمّرت أربع سفن ناقلة نفط مخالفة كانت تريد العبور من المعبر المحظور جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري، وما زالت تشتعل، وتوقفت سفينتان أخريان من السفن المخالفة.

كما أصابت مقاتلو الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس، خلال عملية مبتكرة، الطائرة بدون طيار MQ9 السادسة والخمسين عند الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم فوق مضيق هرمز بمنظومة الدفاع الحديثة وأسقطوها.

إن مقاتلي الإسلام أصابعهم على الزناد، جاهزون لتوجيه الضربة النهائية للكيان الصهيوني قاتل الأطفال وأمريكا المعتدية.

في الثالث عشر من آبان هذا العام، سيشهد العالم هزيمة بحجم هزيمة عام 58 للاستكبار أمام الثورة الإسلامية.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

/انتهى/