وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News)، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين على فوزهم في انتخابات التجديد النصفي، وأبدى استعداده للعمل معهم، لكنه هدد في الوقت ذاته باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي تشريع في حال عدم تعاونهم.

وقال ترامب: "أعتقد أن الديمقراطيين سيرغبون في العمل معي؛ وإلا فسأستخدم حق النقض ضد كل شيء".

كما حمّل الرئيس الأمريكي شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) جزءاً من المسؤولية عن خسائر الجمهوريين، مشيراً إلى أن الشبكة تستضيف خصوماً ديمقراطيين بشكل متكرر.

علاوة على ذلك، أشار ترامب إلى أن "ملف إيران" كان أحد العوامل التي ساهمت في هزيمة الجمهوريين انتخابياً، رغم تأكيده أن الجمهور الأمريكي يدرك أهمية الإنجازات التي حققتها إدارته فيما يتعلق بإيران.

وفيما يخص احتمال نشوب حرب مع إيران، صرح قائلاً: "الحرب مع إيران ستنتهي عندما أقرر أنا ذلك وأعلن نهايتها".

وتأتي محاولة ترامب تصوير الحرب مع إيران كإنجاز شخصي في وقت أعرب فيه نحو ثلاثة أرباع الناخبين عن غضبهم أو استيائهم من وضع الولايات المتحدة والمسار الذي تسلكه. كما يرى غالبية هؤلاء الناخبين أن سياسات إدارة ترامب -بما في ذلك الرسوم الجمركية والمواجهة مع إيران- قد أدت إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

المصدر: الجزيرة