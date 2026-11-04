وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، انه واجه نادي الوصل الإماراتي نظيره العراقي "القوة الجوية" مساء يوم الاثنين، الأول من نوفمبر (11 آبان). وانتهت المباراة المثيرة، التي شهدت غزارة تهديفية، بفوز الفريق الإماراتي بنتيجة 4-3، حيث ساهم المهاجم الإيراني مهدي طارمي -الذي شارك أساسياً- بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية تقريراً على موقعها الإلكتروني صباح الأربعاء، الثالث من نوفمبر (13 آبان)، تناولت فيه أداء نادي الوصل واللاعب طارمي. وأشار التقرير إلى أن الوصل حقق فوزاً مثيراً ومميزاً على "القوة الجوية" العراقي بنتيجة 4-3، ليحصد بذلك أول انتصار قاري له في الموسم الحالي، ويضع في رصيده أول ثلاث نقاط في البطولة مع ختام الجولة الرابعة.

ويأتي هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين، ليمنح الفريق الإماراتي -المعروف بقميصه الأصفر- أملاً متجدداً في المنافسة والتأهل إلى المرحلة التالية. وكان الوصل قد تعثر في أول مباراتين له؛ حيث خسر خارج أرضه أمام القادسية السعودي بنتيجة 2-1، ثم تلقى هزيمة على أرضه في دبي أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، وهي بداية كانت تُعد مخيبة للآمال في البطولة.

وقد أثبت نادي الوصل مجدداً قوته الهجومية، إذ نجح في هز شباك الفريق العراقي أربع مرات. وفي هذه المواجهة، قدم النجم الإيراني مهدي طارمي أداءً رائعاً، استحق بفضله نيل جائزة "رجل المباراة". سلطت صحيفة "الخليج" الضوء على المساهمة البارزة للاعب طارمي في فوز فريقه، واصفةً أداءه في هذه المباراة بأنه واحد من أفضل عروضه على مدار 90 دقيقة منذ انضمامه إلى نادي الوصل.

وقد افتتح طارمي التسجيل للوصل بعد أن نجح في كسر مصيدة التسلل والانفراد بحارس مرمى فريق "القوة الجوية" العراقي. كما مهد المهاجم الإيراني الطريق للهدف الثاني لفريقه بحصوله على ركلة جزاء، ترجمها زميله خيمينيز بنجاح إلى هدف. وعلاوة على ذلك، قدم طارمي تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الرابع للوصل -الذي سجله خيمينيز أيضاً- وهو الهدف الذي حمل الرقم 80 في مسيرة النادي ضمن البطولات القارية.

وفي جانب آخر من تقريرها، تطرقت صحيفة "الخليج" إلى الثغرات في خط دفاع الوصل، مشيرةً إلى أنه رغم التألق الهجومي للفريق، إلا أن أداءه الدفاعي بات يثير قلقاً كبيراً. ففي المباراة أمام "القوة الجوية"، كاد الوصل يدفع ثمناً باهظاً نتيجة أخطاء فردية وجماعية، انتهت باستقبال شباكه لثلاثة أهداف.

وبات هز شباك الوصل أمراً سهلاً نسبياً بالنسبة للمنافسين؛ إذ لم ينجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه سوى في 3 مباريات فقط من أصل 13 مباراة رسمية خاضها هذا الموسم، سواء على الصعيد المحلي أو في البطولات الآسيوية.

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