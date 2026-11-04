أفادت وكالة مهر للأنباء، وعدّ علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في حوار مع مراسل وكالة مهر، مشيرًا إلى هزيمة الجمهوريين في انتخابات أمريكا، هذا الحدث جديرًا بتهنئة الأمة الإيرانية، وشدد قائلًا: لقد كان ترامب مستحقًا لهذه الهزيمة، ومن دون شك فإن هذا الحدث من ارتدادات الهجوم على بلادنا، وستكون له تبعات أخرى أيضًا.

وقال بروجردي، موضحًا أن الحرب فُرضت على الأمة الإيرانية: لقد اغتالوا إمامنا العزيز ، واغتالوا أطفال ميناب المظلومين وأهالي لارستان وأبرياء في كل مكان من إيران الإسلامية؛ ولذلك فقد برد قلب الأمة الإيرانية حقًا بهذه الهزيمة وفرح الناس بهذا الحدث.

وشدد على أنه لا ينبغي بالطبع إحداث فرق جوهري بين الديمقراطيين والجمهوريين الأمريكيين، وأضاف: نحن نعتبر الديمقراطيين والجمهوريين وجهين لعملة واحدة. فأمريكا معروفة بخصائصها الاستكبارية وسجل الجرائم التي ارتكبتها بحق البشرية، وهذا الجوهر لن يتغير بتغير الحزب الحاكم.

وأشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس إلى سجل جرائم أمريكا في العالم قائلًا: إن أمريكا هي البلد الوحيد الذي استخدم القنبلة الذرية وأباد مئات الآلاف من الأبرياء في هيروشيما وناغازاكي. كما ارتكبت أمريكا جرائم متعددة في دول مختلفة من العالم لا حاجة إلى إعادة ذكرها.

وأشار بروجردي إلى أنه: لذلك يجب التمييز بين مسألتين؛ فهزيمة ترامب في الانتخابات مسألة يجب تهنئة الأمة الإيرانية الكبيرة بها، لأنه كان مستحقًا لمثل هذه الهزيمة وفرح الناس بهذا الحدث، لكن جوهر الجمهوريين والديمقراطيين لا يختلف اختلافًا جوهريًا من وجهة نظرنا.

وأشار إلى تأثير الهزيمة الانتخابية على موقع ترامب السياسي داخل أمريكا قائلًا: خصوصًا بعد هذه الهزيمة، لا يملك ترامب خيارًا سوى السير في مسار آخر، ولا طريق أمامه غير ذلك. وبطبيعة الحال، سيسير الديمقراطيون أيضًا في اتجاه معارضة سياسات ترامب الحربيّة، وستنشأ له تحديات داخل أمريكا.

وتابع: لذلك سيكون ترامب بعد هذه الانتخابات بالتأكيد أضعف من قبل، وسيُضطر إلى انتهاج مسار آخر.

وشدد بروجردي في الختام على عقلانية مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلًا: إن مطالبنا عقلانية تمامًا وليست خارج الإطار الذي كان ترامب نفسه قد قبل تعديلاته سابقًا بتوقيعه اتفاق إسلام آباد.

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