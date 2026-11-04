وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أحدث النتائج المعلنة للانتخابات الأمريكية أظهرت تقدماً واسعاً للديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث تمكنوا من انتزاع الأغلبية في المجلسين بعد تحقيق انتصارات لافتة في عدد من الولايات الرئيسية، ما أتاح لهم السيطرة على الكونغرس.

التلفزيون الصهيوني: نتائج الانتخابات هزيمة كبيرة لنا ولترامب

أفادت القناة 14 التابعة للتلفزيون الصهيوني بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تمثل هزيمة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيان الاحتلال.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية قد وصفت نتائج الانتخابات بأنها ضربة قاسية لترامب، مشيرة إلى أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية مقاعد مجلس النواب واقتربوا من تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وبذلك تمكن الديمقراطيون من السيطرة على الكونغرس بعد حصولهم على أغلبية المقاعد في المجلسين.

رد إيلون ماسك على هزيمة الجمهوريين

نشر الملياردير الأمريكي ومالك منصة «إكس»، إيلون ماسك، أول تعليق علني له عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وجاء في رسالة مقتضبة حملت طابعاً ساخراً.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة «إكس»: «تبدو مراكز البيانات في الفضاء جذابة للغاية الآن».

وجاء تعليقه بعدما أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس.

مرشح ديمقراطي: هزمنا اللوبي الصهيوني

أكد عبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي المناهض للصهيونية عن ولاية ميشيغان، عقب فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ، أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «آيباك» أنفقت 42 مليون دولار ضده، لكنهم تمكنوا من هزيمة هذا اللوبي.

وأضاف: «لا نريد أن تُنفق أموالنا على العنصرية أو الإبادة الجماعية أو الحروب».

وكان السيد قد اتخذ في مناسبات عدة مواقف منددة بجرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في قطاع غزة، الأمر الذي أثار غضب ترامب منه. كما فازت إلهان عمر، وهي مرشحة ديمقراطية مسلمة أخرى سبق أن عارضها ترامب، في الانتخابات.

وقال السيد في كلمة عقب فوزه: «أشعر بفخر واعتزاز كبيرين لوقوفي أمامكم بصفتي السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغان العظيمة. وحتى قبل لحظات، كنتم تلاحظون أنني كلما تحدثت عن نتيجة هذه المنافسة الانتخابية كنت أقول إن شاء الله، أما اليوم فيمكننا أن نحولها إلى الحمد لله». ووجّه حديثه إلى القائمين على العمليات الإعلامية للجناح اليميني.

ترامب يرد بصورة على نتائج الانتخابات

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي وهزيمة الجمهوريين بنشر صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق باستخدام حق النقض ضد جميع القرارات خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية، إذا لم يتعاون الديمقراطيون معه.

الفائز في انتخابات الكونغرس: الأمريكيون قالوا لا للفساد والمليارديرات

أكد جوش تورك، مرشح الحزب الديمقراطي، في خطاب النصر عقب فوزه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، أن ولاية آيوا شهدت تحولاً سياسياً مهماً.

وقال تورك: «لقد غيّرنا ولاية آيوا هذه الليلة، وانتصر سكانها على المليارديرات، وقالوا لجميع السياسيين الفاسدين: كفى».

وتعهد المرشح الديمقراطي، الذي كان يُنظر إليه خلال الحملة الانتخابية باعتباره الأقل حظاً للفوز، بالعمل على خفض تكاليف السكن والوقود والأدوية.

وأشار إلى أنه لمس خلال حملته الانتخابية التي استمرت 448 يوماً مشكلات المواطنين ومخاوفهم وآمالهم في التغيير، مؤكداً تطلعهم إلى استعادة أوضاع تتيح للمواطنين تحمل تكاليف الرعاية الطبية وإرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية بأمان.

كما أشاد تورك بالسيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية آيوا، توم هاركين، مثمناً جهوده في تعزيز التعاون بين الحزبين والدفاع عن الطبقة العاملة والشركات الصغيرة والمزارعين الأسريين.

الديمقراطيون يحصدون أغلبية مجلس النواب

تمكن الديمقراطيون من الحصول على 219 مقعداً من أصل 453 في مجلس النواب، ليحققوا الأغلبية في المجلس، بعدما حصلوا سابقاً على 53 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ.

وبذلك بات الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس، فيما استمر فرز الأصوات وسط توقعات بحصولهم على مزيد من المقاعد.

أوباما: رسالة الناخبين الأمريكيين واضحة تماماً

علّق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على نتائج انتخابات التجديد النصفي، والفوز الواسع للديمقراطيين والهزيمة التي تعرض لها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد أوباما أن الشعب الأمريكي بعث برسالة واضحة، قائلاً إن الناخبين يريدون سياسة توحدهم ولا تفرق بينهم.

وبحسب أحدث النتائج، بلغ عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 53 مقعداً، وفي مجلس النواب 218 مقعداً، مقابل 41 مقعداً للجمهوريين في مجلس الشيوخ و126 مقعداً في مجلس النواب.

ترامب يحمل مرشحي حزبه مسؤولية الهزيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إنه لا يعتبر نتائج الانتخابات ضربة شخصية له أو لرئاسته.

وأضاف: «لا أعتبر هذه النتيجة ضربة لي. لقد أمضينا أفضل عامين في تاريخ الرئاسة من الناحية الاقتصادية وكل الإجراءات التي اتخذناها». كما هنأ الديمقراطيين، قائلاً إنهم أدوا عملاً جيداً وانتظروا هذه الفرصة 11 عاماً حتى حصلوا عليها.

وعزا ترامب هزيمة الجمهوريين إلى أداء المرشحين الذين دعمهم، مدعياً أن بعضهم عارضوه ولم يتمكنوا من حشد قاعدته الانتخابية للمشاركة في التصويت.

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: لن نقف مكتوفي الأيدي

أكد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الجمهوريين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات الجناح الراديكالي في الحزب الديمقراطي تقويض إنجازاتهم.

وكان الديمقراطيون قد حصلوا على 53 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، مقابل 41 مقعداً للجمهوريين.

أول فوز للديمقراطيين في تكساس منذ عام 1988

حقق الديمقراطيون فوزاً في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية تكساس، في سابقة هي الأولى لهم منذ عام 1988.

كما حققوا انتصاراً تاريخياً في ولاية كانساس، بعدما تمكن مرشحهم آدم هاملتون من هزيمة السيناتور الجمهوري الحالي روجر مارشال، ليصبح أول ديمقراطي يفوز بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 1932.

فوز إلهان عمر رغم معارضة ترامب

فازت إلهان عمر، المرشحة الديمقراطية المسلمة، في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا، بعدما سبق لترامب أن شن هجوماً عليها بسبب جنسيتها ودينها.

نتائج إضافية تعزز تقدم الديمقراطيين

أظهرت النتائج المعلنة أن الديمقراطيين حصلوا حتى الآن على 197 مقعداً، مقابل 114 مقعداً للجمهوريين في مجلس النواب، فيما نال الديمقراطيون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 39 للجمهوريين.

كما أفادت شبكة «إن بي سي» بأن الديمقراطيين حصلوا على 211 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 108 مقاعد للجمهوريين، فيما بلغ عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 52 مقعداً مقابل 40 للجمهوريين.

ترامب يقر بأن الحرب ضد إيران كانت من أسباب الهزيمة الانتخابية

نقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن ترامب قوله إنه يعتقد أن الديمقراطيين يرغبون في التعاون معه، وإلا فإنه سيستخدم حق النقض ضد كل شيء.

وبشأن الحرب ضد إيران، كرر ترامب مواقفه السابقة، قائلاً إن الحرب ستنتهي عندما يقرر هو ذلك ويعلن انتهاءها.

كما حمّل ترامب شبكة «فوكس نيوز» مسؤولية جانب من الهزيمة، بسبب استضافتها شخصيات ديمقراطية معارضة له.

وأقر بأن الملف الإيراني كان أحد العوامل التي أسهمت في هزيمة الجمهوريين، قائلاً إنه يعتقد أن الأمريكيين يدركون أهمية أداء إدارته في هذا الملف.

وفي محاولة للتقليل من تداعيات الهزيمة، أكد ترامب أنه لا يعتبر نتائج الانتخابات هزيمة شخصية له، معلناً قبوله نتائج جميع المنافسات الانتخابية ومهنئاً الديمقراطيين.

عمدة نيويورك: التغييرات السياسية في أمريكا بدأت للتو

تحدث عمدة نيويورك زهران ممداني، في مقابلة مع مجلة «وايرد»، عن التغيرات التي يشهدها المشهد السياسي الأمريكي.

وقال إن أجواء مختلفة باتت تسود البلاد، مؤكداً أن التغييرات السياسية بدأت للتو وأن مواصلة هذا المسار تتطلب مزيداً من الجهود.

ترامب: أعتزم التحول إلى محلل سياسي لتفسير أسباب الهزيمة

أفاد موقع شبكة «سي إن إن» بأن ترامب أعلن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عزمه التحول إلى «معلق سياسي»، وذلك عقب الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الجمهوريون.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» أنه يعتزم التعليق على أسباب فوز وخسارة المرشحين، من الجوانب الإيجابية والسلبية.

الديمقراطيون يهزمون الجمهوريين في كانساس بعد 94 عاماً

تمكن آدم هاملتون، مرشح الحزب الديمقراطي، من هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال في ولاية كانساس، وانتزاع مقعد في مجلس الشيوخ، لتكون المرة الأولى منذ عام 1932 التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي بمقعد الولاية.

وبذلك ينتهي نحو قرن من هيمنة الجمهوريين على مقاعد ولاية كانساس في مجلس الشيوخ.

الديمقراطيون ينتزعون أغلبية مجلس الشيوخ

حصل الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي على 51 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، بعد انتصاراتهم في ولايات آيوا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وتكساس.

وفي النتائج الأولية، حصل الديمقراطيون على 154 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 96 مقعداً للجمهوريين.

تريتا بارسي: يجب اعتبار نتائج الانتخابات الأمريكية انتصاراً لإيران

كتب تريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي للحكم المسؤول، عبر منصة «إكس»: «لنكن واضحين؛ الديمقراطيون لم يفوزوا بانتخابات التجديد النصفي، بل إيران هي التي انتصرت».

تقديرات فوكس نيوز

أفادت شبكة «فوكس نيوز» بأن الديمقراطيين سيحصلون على أغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي.

ووفقاً لأحدث النتائج، حصل الديمقراطيون على 51 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ.

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعرب عن خيبة أمله

أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن خيبة أمله إزاء هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وقال إن الحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب يتطلب تغييراً في مسار تاريخي استمر لأكثر من قرن، مضيفاً أن رئيسين فقط خلال التسعين عاماً الماضية تمكنا من تجنب خسارة حزبيهما مقاعد في انتخابات التجديد النصفي.

ترامب يحاول تبرير هزيمة الجمهوريين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقاً على هزيمة الجمهوريين، إنه لم يكن مرشحاً في هذه الانتخابات، مضيفاً: «لو كنت مرشحاً لحققنا فوزاً ساحقاً».

وأكد استعداده لقبول نتائج انتخابات التجديد النصفي والتعاون مع الديمقراطيين، وربما التوصل إلى تفاهمات مشتركة معهم.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، علّق ترامب على خسارة دارلين غراهام، شقيقة السيناتور ليندسي غراهام، قائلاً إنه يتساءل عن النتيجة التي كان سيحققها ليندسي لو خاض الانتخابات بنفسه.

كما قال، في مقابلة مع موقع «بوليتيكو»، إنه لا يريد استخدام حق النقض ضد كل شيء خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية.

بلاغات بوجود قنابل في مراكز الاقتراع الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتلقي ثلاثة بلاغات على الأقل بشأن وجود قنابل، إلى جانب مكالمتين تهديديتين في مدارس ومراكز اقتراع بولاية أوهايو.

كما أدى بلاغ عن وجود قنبلة في مركز اقتراع بولاية ميشيغان إلى إخلاء المواطنين من المكان، فيما باشرت قوات الشرطة تفتيشه.

وتعد ولاية أوهايو من الولايات المهمة والحاسمة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

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