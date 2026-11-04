أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مصدرًا عسكريًا يمنيًا حذّر في حوار مع وكالة سبأ المستثمرين في السعودية من "فخ الاستثمار في أرامكو"، وقال إن منشآت هذه الشركة في مرمى القوات المسلحة اليمنية.

وأشار هذا المصدر، في معرض حديثه عن مقدار الأرباح الموزعة لأرامكو، إلى أن: توزيع الأرباح المرتفعة لا يعني بالضرورة الاستقرار المالي وأمن الاستثمار، وقد يدفع المستثمرين، في حال بقاء المخاطر مخفية، إلى تقييم خاطئ لمستقبل الشركة.

وأضاف أيضًا: إن 97 في المئة من الأرباح المعلنة لأرامكو ليست حقيقية؛ لأنها تعود إلى حصة الحكومة السعودية في هذه الشركة ولا تُدفع للمساهمين.

وأشار هذا المصدر العسكري في سياق متصل إلى التقارير بشأن خطة أرامكو للاقتراض بقيمة 10 مليارات دولار، وعدّها عاملًا يزيد ضرورة مراجعة الوضع المالي لهذه الشركة؛ ولا سيما بالنظر إلى المخاطر الأمنية واحتمال استهداف منشآتها.

وشدد على أن جاذبية الأرباح الموزعة لا ينبغي أن تخفي حقيقة المخاطر التي تواجه الشركة، وإن التقييم الدقيق للوضع المالي لأرامكو يجب أن يتركز على قدرة هذه الشركة على تحقيق الربح والحفاظ على استدامة إيراداتها في المدى الطويل.

وقد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة لجيش اليمن على المنشآت النفطية السعودية وأرامكو.

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