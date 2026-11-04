أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن النشرة بأن القسم الإعلامي لحزب الله لبنان أصدر بيانًا بشأن اتهامات مسؤول تابع لحكومة السعودية العميلة في اليمن.

وقد رفض حزب الله في هذا البيان بشكل قاطع الادعاءات التي طرحها إبراهيم حيدان، مسؤول الحكومة العميلة للسعودية في اليمن، بشأن حضور خبراء حزب الله في اليمن ومشاركتهم في إدارة العمليات العسكرية وتطوير القدرات التسليحية والتدريبية لأنصار الله اليمن، وأعلن أن هذه الاتهامات كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة.

وقال القسم الإعلامي لحزب الله لبنان: إن الشعب اليمني يمتلك قدرات وإمكانات وتجارب تجعله قادرًا على الدفاع عن بلده وسيادته في مواجهة أي عدوان أو تهديد أو حصار، وإنه لا يحتاج إلى دعم أو تدخل أحد، وقد أثبت ذلك خلال مواجهته للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن وحين سارع إلى نصرة غزة.

وجاء في بيان حزب الله: إن الحوار الجدي والمسؤول بين اليمنيين هو السبيل الحقيقي الوحيد لمواجهة أي خلاف أو مشكلة، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقراره ويمنع تحقيق مخططات أعداء شعوب المنطقة لإشعال النزاعات بين الشعوب وتفتيت دول المنطقة.

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