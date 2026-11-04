وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي موجهاً حديثه للمؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة: "الغرور والتكبر هما مقدمة السقوط".

وأضاف: "لقد كان جشعكم -الذي تجلى في تحالفكم مع نظام مخادع- هو الدافع وراء جرّ بلادكم إلى عدوان غير قانوني وإجرامي ضد إيران. لقد فشلت حساباتكم، وانهارت افتراضاتكم، وانكشفت أخطاؤكم الاستراتيجية الواحدة تلو الأخرى؛ وكل ذلك لأنكم لم تفهموا إيران حق الفهم، ولم تستوعبوا جوهر صمود الشعب الإيراني وعزيمته وفخره الوطني".

وتابع قائلاً: "لقد وجه الشعب الأمريكي إليكم الآن رسالة واضحة. ومع ذلك، إذا استمررتم في تجاهل الواقع، وغض الطرف عن دروس التاريخ، والمضي قدماً في هذا المسار المحفوف بالمخاطر، فإن عواقب هذا التقدير الخاطئ الجسيم ستكون أكبر بكثير من كل ما شهدتموه حتى الآن".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "رددوا هذه الكلمات حتى لا يعود بإمكانكم تجاهل معناها، وأنصتوا إليها حتى تدركوا أخيراً الحقيقة التي تنطوي عليها: إن أي هجوم على إيران لن يحقق نصراً، بل لن يؤدي إلا إلى هزيمتكم. فإيران ليست أمة يمكن تعريفها بالغطرسة أو ادعاء العظمة، ولا هي ممن يمكن ترهيبهم بالتهديدات أو إخضاعهم عبر العدوان. وعلاوة على ذلك، فإن اليوم يصادف الثالث عشر من شهر 'آبان(4 نوفمبر/يوم مقارعة الاستكبار العالمي في ايران)".

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