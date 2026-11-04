وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، أكّد أن نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أظهرت مدى رفض الحزبين الديمقراطي والجمهوري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذراً من أن استمرار نتنياهو وإيتمار بن غفير في منصبيهما قد يدفع «إسرائيل» نحو العقوبات الدولية والعزلة والمواجهة مع الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي»، إن نهج روسيا ثابت ولا يتأثر بالظروف المؤقتة أو التقلبات السياسية في الدول الأخرى.

من جانبه، أكّد غلعاد كاريف، عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين، أن «التسونامي الانتخابي» في الولايات المتحدة يثبت أن بقاء نتنياهو في السلطة سيلحق أضراراً جسيمة لا يمكن إصلاحها بالمصالح الحيوية لـ«إسرائيل»، متهماً إياه بتدمير علاقاتها مع الحزب الديمقراطي ونصف أعضاء الحزب الجمهوري، وداعياً إلى إقالته من رئاسة الحكومة في أسرع وقت.

وفي رد ساخر على ترامب، أعلن عبد الرحمن السيد، بعد فرز 80 بالمئة من الأصوات، فوزه في ولاية ميشيغان، قائلاً: «أعلم أن نطق اسمي كان صعباً عليك، لكن بعد مراسم تنصيبي في يناير، سيكون بإمكانك مناداتي بالسيناتور بسهولة».

من جهته، وصف مراسل موقع «والا» العبري في الولايات المتحدة هزيمة ترامب بأنها «مجزرة سياسية» لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ 11 عاماً.

كما أكّد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أن الشعب الأميركي وجّه رسالة واضحة مفادها أنه يريد سياسة توحّد المواطنين، لا سياسة تزرع الانقسام والتفرقة بينهم.

وفي واشنطن، وعدت العمدة المنتخبة جينيس لويس جورج بمواجهة سياسات ترامب، مؤكدة أنها لن تشارك في أي فعالية تروّج للصهيونية. وكانت جورج، وهي مرشحة اشتراكية، قد فازت بمنصب عمدة العاصمة الأميركية، لتصبح أول اشتراكية ديمقراطية تتولى هذا المنصب.

من جانبها، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن هزيمة ترامب في الانتخابات النصفية ستعيد ترتيب المشهد السياسي في واشنطن وتضع تحديات جديدة أمام «إسرائيل».

بدورها، وصفت صحيفة «معاريف» النتائج بأنها «زلزال في الولايات المتحدة وصفعة قوية لترامب»، مشيرة إلى أن الديمقراطيين انتزعوا مقاعد من الجمهوريين حتى في معاقلهم التقليدية، ومنها تكساس وأوهايو وكارولاينا الشمالية والجنوبية، وحققوا فوزاً تاريخياً في جورجيا. وأضافت أن ترامب أعلن قبوله بالنتائج، لكنه زعم أنه كان سيفوز لو ترشح بنفسه في الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الأميركية، نقلت قناة «الهدد» عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة مايكل أورن استبعد أن يكون نتنياهو قد طلب في الوقت الراهن وقف المساعدات أو توسل من أجل ذلك، موضحاً أن نتنياهو كان يتحدث في البداية عن فترة تمتد لعشر سنوات، لكن التطورات في مجلس الشيوخ تجعل من غير المؤكد أن تتاح هذه الفرصة حتى بعد عشرة أشهر.

وفي السياق نفسه، حمّل محلل في شبكة «سكاي نيوز» دونالد ترامب مسؤولية هزيمة الجمهوريين، واصفاً الليلة بأنها تاريخية للديمقراطيين وتعكس تراجع شعبية الرئيس الأميركي.

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