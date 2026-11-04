أفادت وكالة مهر للأنباء بأن حسين أفشين قال اليوم في هامش أولمبياد التكنولوجيا 2026 في "برديس بارك"، ردًا على سؤال حول آخر وضع لتطوير مساعدي الذكاء الاصطناعي في الأجهزة التنفيذية: في المرحلة الثانية من هذا البرنامج، وبهدف دعم الأجهزة التي بادرت إلى تطوير مساعدي الذكاء الاصطناعي، قدّمت نحو 70 جهة مقترحاتها حتى الآن.

وأعلن عن إقامة معرض للتعريف بإنجازات البلاد في الذكاء الاصطناعي خلال أسبوعين وقال: في هذا المعرض سيحضر الوزراء ومعاونو الوزراء والمديرون العامون ونواب المجلس والمحافظون بوصفهم صنّاع القرار في البلاد للتعرف على المنتجات والإنجازات الموجودة في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيُخصص يوم أيضًا لزيارة الصحفيين ليتمكنوا من مشاهدة هذه المنتجات عن قرب.

وأضاف معاون رئيس الجمهورية العلمي، مشددًا على أن هذا المعرض يقوم على المنتجات: إن محورية المعرض ليست الشركات، بل تُعرَّض منتجات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. فمثلًا، في مجال الصحة ستُعرض منتجات لتحليل صور الأشعة والتنظير، وفي مجال الطاقة ستُعرض منتجات متعددة أيضًا.

وتابع: بعد الإعلان، عرّفت الشركات بمنتجاتها، وخضعت هذه المنتجات للتقييم. وفي كل مجال، اختيرت المنتجات المرشحة التي وصلت إلى مرحلة التسويق أو أصبحت قائمة على المعرفة، للعرض في المعرض. وبالطبع قد تكون بعض المنتجات الأخرى أيضًا في مسار التحول إلى قائمة على المعرفة.

وأشار أفشين إلى محدودية عدد المنتجات القابلة للعرض في هذا المعرض قائلًا: نظرًا لزيارة رئيس الجمهورية لهذا المعرض، تقرر عرض 40 منتجًا كحد أقصى في مجالات مختلفة. والهدف هو تحديد ما أنتجته البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين، وما التقدم الذي حققته، وفي أي موقع تقف مقارنة بالعالم.

وأشار في الختام إلى أنه: ستُعرض في هذا المعرض أيضًا مساعدو الذكاء الاصطناعي المرشحون من الأجهزة، وبعد إقامته ستبدأ المرحلة الثانية من تطوير مساعدي الذكاء الاصطناعي.

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