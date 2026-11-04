أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الاتحاد العالمي للمصارعة أعلن، بعد انتهاء منافسات المصارعة اليونانية الرومانية لبطولة العالم 2026 في كازاخستان، أحدث تصنيف لمصارعي اليونانية الرومانية، وبحسبه رافق الصعود موقع عدد من لاعبي المنتخب الوطني الإيراني.

والتصنيف الأخير الذي أعلنه الاتحاد العالمي هو كما يلي:

في وزن 55 كيلوغرامًا، بقي بيام أحمدي، وصيف بطل العالم في العامين الأخيرين، دون تغيير في المركز الثالث.

وفي وزن 60 كيلوغرامًا، صعد علي أحمدي وفا، حامل الميدالية الفضية العالمية، 15 مرتبة ليحل في المركز الثالث.

وفي وزن 67 كيلوغرامًا، حلّ سعيد إسماعيلي، بطل العالم في العامين الأخيرين، في المركز الثالث.

وفي وزن 72 كيلوغرامًا، صعد دانيال سهرابي، بطل العالم في كازاخستان، مرتبتين ليحل في المركز الثاني.

وفي وزن 77 كيلوغرامًا أيضًا، وقف علي إسكو، حامل الميدالية البرونزية العالمية، في المركز الثالث بعد صعوده 9 مراتب.

وصعد غلام رضا فرخي، بطل العالم في العامين الأخيرين في وزن 82 كيلوغرامًا، مرتبتين ليحل في المركز الرابع.

كما صعد في وزن 130 كيلوغرامًا فردين هدايتي، بطل العالم في منافسات كازاخستان، الذي لم يكن سابقًا ضمن المصنفين، إلى المركز الثالث عالميًا.

إن المشاركة في منافسات الاتحاد العالمي الدولية وتحقيق نتائج مناسبة في هذه المسابقات لها دور مهم في نقاط وموقع المصارعين في التصنيف العالمي. كما أن تصنيف الاتحاد العالمي في هذه المرحلة ليس ذا أهمية حاسمة، وتعود أهميته الأساسية إلى الأشهر المؤدية إلى منافسات بطولة العالم والألعاب الأولمبية؛ حيث يمكن أن يكون موقع المصارعين في التصنيف مؤثرًا في احتساب النقاط وتوزيع التصنيفات في المسابقات.

/انتهى/